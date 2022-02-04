電動車時代油品收入減少 中油布局智慧綠能加油站【專訪】

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（中央社記者曾智怡台北4日電）當電動車時代來臨，油品收入必定銳減，中油總經理兼代理董事長李順欽表示，中油除深化對電池技術的掌握度，搶攻儲能商機，也會持續布局智慧綠能加油站，近似虛擬電廠，協助台電紓解尖峰用電壓力。

「有一天加油站沒有油可以賣怎麼辦？」李順欽接受中央社訪問時表示，儘管目前電池占電動車成本近4成，但根據彭博報導，2027年電池成本將大幅下降，形成電動車、燃油車黃金交叉口，「我一直跟同仁說，這天好像不遙遠了，所以一定要加速轉型。」

政府積極推動綠能政策，中油善用全台近2000家自營與加盟站布點綿密的特性，率先建置電動機車充換電站，今年目標達1000站；至於電動汽車充電設施，自去年底台北市福林加油站旁停車場完成首站10槍後，拚5年內設19站、59槍，並會視未來電動車發展滾動檢討。

另一方面，中油近年憑藉探採研究所、煉製研究所與綠能科技研究所，對天然氣與電池等綠色能源技術的掌握度，盼一步步地將核心業務從石化能源轉向綠色能源，如天然氣與電氣等，並以「智慧綠能加油站」作為研究成果試驗場地，從而檢視未來低碳商業模式可能走向。

自108年起，中油已完成4座智慧綠能加油站，分別是嘉義信義路站、台南前鋒站、桃園茄苳站、花蓮光復站。

例如桃園茄苳站的可移動式儲能系統，特別選用搭載煉製研究所開發的軟碳鋰鐵電池與傳統型鋰鐵石墨電池進行比較；李順欽說，確實發現此款軟碳具快充、長壽命等特點，延伸軟碳材料能源應用的可行性，超前布局電池市場。

李順欽坦言，「現在完全不是商業考量」，以「研發先行」作為轉型的核心概念，「代表不計成本，因為一定賠錢」，但非做不可，否則等國際技術成熟再投入，市場早已落入他人之手。

現有智慧綠能加油站功能不盡相同，嘉義信義路站的太陽光電，搭配鋰電池儲能系統，去年平均一天發電200餘度，一年約8萬多度，供給加油站用電需求，自給率高達79%，其餘則靠台電電力供電；未來將以提升綠電率為主要目標，盼達成100%自給自足用電。

至於花蓮光復站的儲能系統，則透過能源管理系統的電力調控與遠端監測，在接獲需求時可機動運送，提供當地防災緊急用電需求。

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李順欽表示，中油今年規劃將新竹光明加油站升級為第5座綠能智慧站，建置太陽能、儲能等設施，一旁停車場也會配合設置8槍電動車快充，預計第3季啟用，持續驗證以加油站為中心，進行產能、儲能、用能的可行性。

他特別提到，綠能智慧加油站除綠電自發自用外，未來若法規許可，也能成為社區微電網中心，如此一來，每個社區都能增加供電自給率，分散尖峰供電壓力，類似虛擬電廠概念，協助台電削峰填谷。（編輯：張良知）1110204