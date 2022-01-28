國營事業2021年財報 台電賺256億中油大虧434億

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（中央社記者曾智怡台北28日電）經濟部4家國營事業2021年財報出爐，油電兩樣情，台電全年獲利新台幣256億元，蟬聯盈利王，獲利關鍵在於燃料成本低；中油則因負擔政策任務，難以反映國際天然氣飆漲事實，去年整體虧損達434億元。

國營事業財報陸續出爐，中油去年整體自結虧損434億，中油告訴中央社記者，主因自去年初德州冰風暴一路以來，加上中國限電限煤，對天然氣需求大增，天然氣價格在9、10月飆升，導致天然氣事業本身虧749億，加計庫存跌價損失後，去年全年天然氣虧損達910億元。

油品部分，油價自去年初一路往上漲，受益於成本遞延反應，意即庫存成本低、市場售價較高，因此整體油品事業獲利400多億元，其中石化全年獲利約60億元。

另外，因持續配合政府凍漲政策，中油說，桶裝瓦斯最多曾每公斤補貼超過20元，吸收近90億元；合計天然氣、油品，加上亞鄰最低價、油價平穩措施等，去年共吸收1200億元。

台電2021年初編決算獲利256億元，台電表示，獲利關鍵是燃料成本，由於燃料成本占台電成本一半，去年上半年燃料成本低迷，儘管下半年有上漲，但台電燃煤採取長約，因此受影響程度不大；加上中油天然氣價格也比國際漲幅小，負擔較為溫和。

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台糖去年全年稅前淨利37.5億，台糖指出，資產管理業務占盈餘大宗，出售土地約獲利23.47億；另外，土地開發業務賺10.57億，尤其營建毛利相較預算增加約4億多，油品事業部則獲利1.55億，僅休閒遊憩事業部受COVID-19疫情影響，國內旅遊風氣大減，因此虧損0.46億元。

台水表示，去年因抗旱措施以及一二期休耕補償負擔，累計虧損達逾13億元，加上疫情期間工商用戶水費減免紓困金額約1億，合計去年虧損14.1億元。（編輯：黃國倫）1110128