中油高層爆貪污 辦公室搜出2700多萬遭羈押禁見

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄27日電）中油爆貪瀆弊案，煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出新台幣2700多萬元現金，無法合理交代來源，與劉姓白手套一起遭檢方聲請羈押獲准。中油表示，公司會全力配合調查。

廉政署南部地區調查組接獲情資，指徐漢疑與業者過從甚密，有收受賄賂等不法情事，報橋頭地檢署檢察官立案偵辦，並組專案小組調查。

經專案小組調查發現，徐疑利用擔任執行長，有核定事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌在民國109年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標代價。

專案小組25日跟監，發現劉姓業者疑似拿著賄款，前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，隔天即前往徐漢辦公室等地點搜索，查扣現金2700餘萬元。

橋檢26日通知徐漢及劉姓和李姓、黃姓業者到案說明。檢方認為徐漢無法合理交代現金來源，認徐、劉涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪等罪嫌，業者李、黃涉犯貪污治罪條例的違背職務行賄罪及政府採購法的詐術投標罪等罪嫌，均向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

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橋頭地方法院今天凌晨4時許，裁准被告徐羈押禁見、劉羈押，其餘被告李、黃分別諭知80萬元、30萬元交保候傳。後續由專案小組擴大偵辦，檢方也呼籲涉案員工及業者盡速自首。

台灣中油對中央社記者回應表示，案件已進入司法階段，公司會全力配合檢調司法單位進行調查。徐漢日前已調離主管職務，現也依法停止職務，任內經手相關標案，公司會再全盤了解。（編輯：郭諭儒）1110127