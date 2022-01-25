傳辦公室拗國營事業請客 立委促若有陋習應查辦

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（中央社記者王承中、王揚宇、林育瑄、曾智怡台北25日電）傳有立委辦公室拗國營事業請客吃飯，送伴手禮，朝野立委今天同聲撻伐，時代力量立委邱顯智更指出，利用職務關係取得不正利益，涉貪污治罪條例。

自由時報報導，知情人士透露，國營事業淪為少數惡質立委辦公室眼中的肥羊，藍綠都有，四大苦主包括中油、台電、中華郵政、港務公司，不但逢年過節就被拗請客吃飯，伴手禮更是不可少。據統計，有的辦公室一年可討新台幣上百萬元的餐敘及敦親睦鄰活動經費。

針對立法院傳出有立委辦公室拗國營事業請客吃飯，中油表示，皆有設置相關睦鄰公關費，按內部作業規定，每筆經費都需上網登記，同時也有內部管控作業流程，並未聽聞中油曾發生相關情事。

中油並表示，由於中油生產設施和在地社區相互影響，為回饋地方，也會規劃教學金、弱勢補助、急難救助金等，申請與核銷作業程序皆有相關規定，一定會持續落實管控。

台電表示，台電為國營事業，受立法院監督，台電均與立法委員及立委助理保持良好互動，以協助立委了解台電各項業務。有關與立委及助理公關事務，均依據台電相關費用報支規定辦理。

民進黨立法院黨團幹長劉世芳接受中央社記者訪問時表示，這是所謂便當助理的陋習，民進黨團不能接受，也不容許這種情況，黨團總召柯建銘也告訴國會聯絡人，處理國營事業或部會協商時，如果有人隨便答應交換條件、涉及貪瀆，知道了絕對會移送法辦。

國民黨立法院黨團副書記長洪孟楷則表示，這種傳言在早期時有聽說過，如果現在還有立委辦公室敢這樣做，就真的很囂張離譜，他的辦公室絕對禁止。民代代表人民監督政府天經地義，但絕不可拿雞毛當令箭、私相授受，這樣的陋習應要停止。

台灣民眾黨立委張其祿受訪時表示，確實長期以來有不肖幕僚會這麼做，因預算提案繁多，不可能完全由立委提案，甚至部分提案由幕僚單獨作業，而立委是否知曉有不肖幕僚藉勢藉端也很難說。

他認為，當然不能容許這種事情發生，有時可能是內部管控問題，需由立委進行職場教育。

邱顯智說，進來立法院才一屆，沒聽過這樣的事情，不了解實際情況，但他無法認同這種官場文化，若真有這樣情形，很嚴重，立委辦公室向國會聯絡人嗆聲，索取禮品或要求請客吃飯，這都是財產上的利益，有可能因為藉勢藉端，利用職務關係取得不正利益，涉及貪污治罪條例等問題。

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他表示，立委與行政機關及國營事業屬於監督與被監督者的關係，他的辦公室一律拒絕各單位送的禮品或花，都有告知各單位的國會聯絡人，也發文給各單位，更何況這些都是民脂民膏。

無黨籍立委趙正宇說，不認同這種文化，因為做為監督者，不宜與被監督者有利益關係，更何況拿人手短、吃人嘴軟，因此他也要求辦公室人員，不能跟行政單位及國營事業索取任何禮品及要求請客吃飯。（編輯：蘇龍麒）1110125