中油高層爆貪瀆 經部組行政調查小組釐清案情

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（中央社記者曾智怡台北27日電）中油高層爆貪瀆弊案，煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出新台幣2700萬元現金，遭檢方聲請羈押獲准。經濟部表示，已要求中油全力配合司法調查 並組行政調查小組釐清案情。

廉政署南部地區調查組接獲情資，指徐漢疑與業者過從甚密，有收受賄賂等不法情事，報橋頭地檢署檢察官立案偵辦，並組專案小組調查。徐漢辦公室被搜出2700多萬元現金，因無法合理交代來源，橋頭地檢署承辦檢察官今天凌晨向法院聲請羈押禁見徐漢和劉姓白手套獲准。

經濟部國營會發布新聞稿表示，經查本案是法務部廉政署接獲檢舉，指中油大林煉油廠採購案涉及舞弊；經濟部請政風處及中油公司政風單位協助，全力配合檢廉單位的調查，並提供相關案卷資料。

國營會表示，相關案情已進入司法偵辦程序，部長王美花要求中油全力配合司法調查，儘速釐清案情，若有貪瀆行為，必依法嚴厲追究。

同時，王美花已責成國營會及政風單位合組行政調查小組，以徹查到底為原則，釐清真相並進一步匡正相關制度；經濟部也會密切關注司法偵辦進度，全力配合檢廉單位偵辦，一定配合提供相關資料以釐清案情。（編輯：林淑媛）1110127