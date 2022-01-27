中油涉貪高層從基層做起 員工訝異不敢置信

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，遭羈押禁見。今年61歲的徐漢從基層契約工做起，曾有「油人楷模」稱號，待人寬和，員工聽聞此事直呼「怎麼會發生這種事？」相當震驚、訝異。

徐漢50年次，中山大學材料科學研究所畢業。是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員，進入中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時還僅是「契約工」，經6個月試用期後，才正式成為合格「操作員」。

徐漢擔任粗重的操作員工作，仍勤奮向上，從高職生到大學生、研究生等經歷；同時也由操作員一步步往上爬升至課長、經理、主任、大林廠副廠長、公關處副處長、大林廠廠長、煉製事業部副執行長等職位，曾被高層稱讚是「油人楷模」。

前中油煉製事業部執行長陳耀泉退休後，遺缺由徐漢升任，當時中油新聞稿形容徐漢歷練完整，除有公關長才，更具煉製背景，煉製事業部在他帶領之下，定能夠「政通人和」。

台灣石油工會理事長陳嘉麟接受中央社記者訪問表示，徐漢內部風評很好，不但公關能力強，也是對下屬很體恤的領導者，很受員工們肯定，很多員工今天聽聞徐漢涉貪，均感到震驚、訝異，「怎麼會發生這種事？」

陳嘉麟說，徐漢從基層做起，專業肯定不在話下，待人也很寬和，在基層時認真學習，升任主管後歷練豐富，是非常優秀的主管。

中油今天則對此事回應表示，案件已進入司法階段，公司會全力配合檢調司法單位調查。徐漢日前已調離主管職務，現也依法停止職務，任內經手相關標案，公司會再進行全盤了解。（編輯：郭諭儒）1110127