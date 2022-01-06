民團促國營事業調薪4% 政院：法定程序還沒走完

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

不滿國營事業尚未全數比照軍公教調薪，新北市產業總工會等團體6日在行政院門口陳情，要求各部會儘速核定事業單位調薪幅度實質達到4%。中央社記者鄭傑文攝 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）不滿國營事業尚未全數比照軍公教調薪，新北市產業總工會等團體今天在行政院門口陳情，要求各部會儘速核定事業單位調薪幅度實質達到4%；政院表示，政府支持，但因相關法定程序還沒走完。

行政院去年宣布，軍公教自今年元旦起全面調薪4%，不過相關預算還在等待立法院三讀。

新北市產業總工會等團體今天到行政院前陳情，質疑經濟部日前僅表示「支持基層員工」調幅到4%、財政部所轄公股行庫則是「含考績晉薪合計約4%」，根本是玩數字遊戲，打模糊仗。

民團要求，政府應盡速辦理並核定國營事業勞工調薪案，實質調薪4%比照軍公教，另外也呼籲，國營事業新進員工起薪應達新台幣3萬元以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時則回應，軍公教調薪4%方案還在立法院審查，程序上，要待立法院三讀通過軍公教調薪相關預算後之後，行政院人事行政總處再發函給經濟部國營事業委員會，由國營會提出相關調薪方案與計畫。

羅秉成表示，政府支持國營事業調薪比照軍公教調升4%，但目前法定程序還沒走完，後續若有結果，將對外說明。（編輯：黃國倫）1110106