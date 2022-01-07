國營事業招考爆集團電子舞弊 逾百考生砸百萬上榜

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中油、台電、中鋼國營事業考試爆電子舞弊，高雄檢廉陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機等電子舞弊器材。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）中油、台電、中鋼國營事業爆電子舞弊，集團聘請解題學生作答，再報答案給戴耳機的作弊考生，錄取酬勞至少120萬元，初估5年來上百人作弊、獲利上億。高雄檢廉聲押4人獲准。

高雄地檢署今天下午指出，去年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承立即指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並在去年10月12日、11月1日、今年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，共搜索17處，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

高雄地檢署檢察官訊問後，認為32歲台電基層現職員工郭姓男子、34歲中鋼現職員工林姓男子以及其配偶34歲陳姓女子、集團首腦的女友32歲吳姓女子，4人涉犯刑法加重詐欺得利等罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘4名被告除了有集團首腦還有涉作弊考生，均分別以新台幣1萬到10萬元不等交保候傳，另有1名吳姓集團首腦仍在逃。

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檢廉調查，這個電子舞弊集團眼見國營事業新進人員考試有利可圖，有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生的耳機舞弊。

雄檢指出，集團在筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務。經清查集團自民國105年至今已介入至少10次國營事業考試，上榜的作弊考生人數初估上百人。若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達1億2120萬元以上。（編輯：郭諭儒）1110107