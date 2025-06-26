舞弊集團助考進國營事業 中油求償百萬敗訴定讞

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄檢廉破獲國營事業招考電子舞弊案，初估犯嫌5年助逾百人作弊，不法獲利逾億元。中油向吳姓主嫌等6人求償百萬元，一審判決中油敗訴，高雄高分院駁回上訴，全案定讞。

一審的高雄地方法院審理時，集團吳姓主嫌等人坦承舞弊行為，但認為中油公司辦理甄試是內部人員進用行為，不屬於商業行為，且舞弊事件發生後仍有逾萬人報考，可見社會評價應無損害，舞弊行為發生後，社會譴責對象是舞弊的人，並非主辦單位中油。

高雄地院法官認為，舞弊事件發生後仍有許多考生願意報名應考爭取為數甚少錄取名額，顯見中油公司仍廣受考生青睞，難認社會評價受貶損，因此中油主張舞弊行為後受網友批評、不信任內部管理、員工素質損及商譽等不可採信，據此判決中油敗訴。

全案經上訴二審的台灣高等法院高雄分院，二審法官審結認定原審認事用法並無不妥，駁回上訴，全案定讞。

全案起於，高雄地檢署接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，一舉破獲電子舞弊集團，進而查出此集團5年來共助101人作弊，不法獲利逾億元。

舞弊集團吳姓主嫌（40歲）自民國105年起涉幫助郭姓男子作弊考上台電，再招攬其進入集團負責招攬有意作弊考生、交付回收電子舞弊設備、顧考場、收取舞弊費用等工作；107年故技重施涉協助林姓男子考上中鋼，並招攬林姓夫妻加入集團。

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檢方調查發現，有意舞弊的考生須先支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，再由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生耳機舞弊，錄取後再支付此集團120萬至150萬元。

另外，筆試放榜後，此集團還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務；經清查此集團已介入至少10次國營事業招考，上榜作弊考生人數初估逾百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，此集團不法獲利初估逾億元。（編輯：戴光育）1140626