國營事業招考電子舞弊助101人上榜 集團5人遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）台電、中鋼等國營事業爆電子舞弊，集團聘解題學生作答再報答案給戴耳機作弊考生，錄取酬勞逾百萬，初估5年助101人作弊、獲利上億，雄檢依詐欺罪起訴吳姓主嫌等5人。

檢廉偵查期間，40歲吳姓主嫌僅坦承自民國108年至110年組成電子舞弊集團，並協助6到8名考生舞弊，但否認其他犯罪事實，其餘4名集團成員基本坦承犯行；另有3名集團成員和20名舞弊考生另案偵辦中。

檢廉據目前已到案的20名舞弊考生（含2名舞弊但未上榜者）和相關證述名單推估，吳男自105年起至少協助高達101名考上進入各國營事業上班（中油36人、中鋼34人、台電31人），不法所得超過1億元；也呼籲尚未到案考生主動投案爭取減刑，切勿一錯再錯。

雄檢審酌，此案以電子舞弊方式錄取國營事業考試，除將嚴重影響國營事業用人及考試公平性，也將嚴重影響國營事業經濟基礎及民生安全；且吳姓主嫌先前即因類似舞弊行為遭判處有期徒刑8月，但仍不知悔改，不但有逃亡、滅證、隱匿不法所得等情形，到案後也對案情避重就輕。

高雄地檢署偵結後，依吳姓主嫌和32歲吳姓女友、34歲中鋼現職員工林姓男子及其配偶34歲陳姓女子、32歲台電基層現職員工郭姓男子5名集團成員涉犯詐欺等罪嫌重大提起公訴，並建請高雄地方法院對吳姓主嫌從重量刑。

高雄地檢署去年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承立即指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並在去年10月12日、11月1日及今年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，共搜索17處，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

雄檢起訴指出，吳男自105年先幫助郭男作弊考上台電，再招攬進入集團負責招攬有意作弊考生、交付回收電子舞弊設備、顧考場、收取舞弊費用等工作；之後再於107年故技重施協助林男考上中鋼並招攬林姓夫妻加入集團。

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檢廉調查，有意舞弊的考生須先支付2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生耳機舞弊。

不僅如此，集團在筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務；經清查集團自民國105年至今，已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，集團不法獲利初估達上億元以上；但目前僅有20名舞弊考生投案。（編輯：陳仁華）1110914