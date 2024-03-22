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國營事業電子舞弊案 中油認商譽受損求償百萬敗訴

2024/3/22 11:39（3/22 11:47 更新）
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中油、台電、中鋼等國營事業考試電子舞弊案，民國105年起估5年助上百人作弊，圖為高雄檢廉辦案查扣大量手機等電子舞弊器材。（讀者提供）
中油、台電、中鋼等國營事業考試電子舞弊案，民國105年起估5年助上百人作弊，圖為高雄檢廉辦案查扣大量手機等電子舞弊器材。（讀者提供）
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄檢廉破獲國營事業電子舞弊案，初估5年助上百人作弊，獲利上億，中油查出多名考生涉弊考上，開除後向吳姓主嫌等6人求償百萬，但高雄地院認為中油商譽未受損判決敗訴。

高雄地方法院審理時，集團吳姓主嫌等人雖坦承舞弊行為，但認為中油辦理甄試是內部人員進用行為，不屬於商業行為，且舞弊事件發生後仍有上萬人報考，可見社會評價應無損害。另舞弊行為發生後，社會譴責對象是舞弊的人，並非主辦單位中油。

合議庭審理後，認為舞弊事件發生後仍有許多考生願意報名應考，爭取為數甚少錄取名額，顯見中油公司仍廣受考生青睞，難認社會評價受貶損。因此中油主張舞弊行為後受網友批評、不信任內部管理、員工素質損及商譽等不可採信，據此判決中油敗訴，全案可上訴。

高雄地檢署接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，一舉破獲電子舞弊集團，進而查出集團5年來共助101人作弊，不法獲利上億。

舞弊集團40歲吳姓主嫌自民國105年起先幫助郭姓男子作弊考上台電，再招攬進入集團負責招攬有意作弊考生、交付回收電子舞弊設備、顧考場、收取舞弊費用等工作；之後再於107年故技重施協助林姓男子考上中鋼，並招攬林姓夫妻加入集團。

檢方調查，有意舞弊的考生須先支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生耳機舞弊。

不僅如此，集團在筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務；經清查集團已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，集團不法獲利初估達上億元以上。吳男等人也遭雄檢起訴，目前仍在審理中。（編輯：郭諭儒）1130322

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