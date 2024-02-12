科技舞弊防不勝防 NCC電波監測揪出作弊考生

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（中央社記者蘇思云台北12日電）科技演進，許多電子舞弊設備愈加輕薄短小，NCC透過電波監測協助國家考試，除了派出電波監測車坐鎮考場外，也透過手持量測設備來回監測；過去也曾有案例，透過設備聽到考生耳機傳出的「播答案聲」，成功找到舞弊者。

國家通訊傳播委員會（NCC）協助考試電波監測工作最早可溯及民國86年，後來主要在國家考試，或是國營事業如台電、中油、台糖等考試中，應考試單位需求派人協助電波監測。

不過，近年來許多電子舞弊設備輕薄短小、容易隱藏，實際執行又該如何透過電波監測揪出可能的作弊者。

NCC說明，通常看考試地點再委由北區、中區、南區監理處處理，通常2人一組赴考場協助電波監測。首先派出電波監測車坐鎮考場外，NCC人員會提前到考場進行電波監測，透過「前後比對」考場電波狀況，觀察考試期間是否有異常的電波發射。

此外，除了電波監測車，若考試單位有需求，在不影響考試狀況下，NCC人員也會手持設備，在考場間走動偵測。

近年案例，NCC人員透過手持量測設備，在考場走動監測時，隱約聽到一點聲音，再進一步監測就聽到報答案聲音，「在講選擇題的答案」。

NCC指出，因為現行耳機屬於低功率設備、外型輕巧，個人外觀難看出異樣，實際聲音也很微弱、要距離夠近才可能找到蛛絲馬跡。發現可疑作弊人員時，再交由考試單位後續處理。

近年隨著科技演進，舞弊方式也不斷更新。NCC透露，早期案例考生可能是把線圈藏在左右手臂的狀況，類似左手震動代表題號、右手震動表示答案，針對選擇題進行舞弊；近年設備比較多使用隱形耳機，實務上除了事前情資外，也倚賴監考人員經驗，多觀察考生姿勢是否有異常等狀況，才能找到舞弊案例。（編輯：潘羿菁、張良知）1130212