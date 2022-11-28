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中油作弊員工轉污點證人卻遭解雇 提告保住飯碗

2022/11/28 13:06
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（中央社記者曾以寧高雄28日電）蘇姓技術人員作弊考進中油，以為配合公司認罪並轉污點證人可保飯碗，卻仍被解雇，不服上訴。高雄高分院更二審認為中油調查時確有此承諾，解雇違反誠信原則，判蘇男勝訴。

判決指出，蘇男2015年參加中油雇用人員甄試，錄取煉油技術員，隔年成為正式員工，但中油政風人員接獲檢舉蘇男參加考試時有舞弊情形，2017年蘇男到總公司接受調查。

蘇男認為，調查時洪姓董事長秘書和袁姓政風人員都在場，袁姓政風人員並對自己承諾協助保障工作權，因此簽下自白書並同意擔任污點證人，供出同梯石化事業部還有2人靠作弊錄取。

中油則指出，蘇男涉及電子舞弊，因公司組織龐大，由政風部門逐步查證，再將懲處建議呈報董事長；國營企業進用人員有一定規範，且與關係企業勞雇關係各異，政風人員向蘇男提可協助其轉任其他子公司職務，為雙方私人問題。

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高雄高分院更二審合議庭認為，蘇男確實靠舞弊考進中油，自白也是出於自由意志完成。但袁姓政風人員在具結證稱，蘇男相當熱心，認為蘇男對公司一定有感念，原已開始往安排他到中油子公司工作方向努力，卻因握有最終決定權的董事長陳金德辭職而無法實現，自己對此也感到抱歉。

合議庭指出，蘇男轉污點證人時，袁姓政風人員、洪姓董事長秘書2名公司核心都在場，若無董事長授權，豈敢承諾保障蘇男保住工作，也不得僅因陳金德辭職背棄承諾，因此認定中油事後解雇蘇男違反誠信原則，判中油敗訴，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1111128

#中油
#陳金德
#高雄高分院
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