更多編輯台推薦新聞：
7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台電2022月曆翻轉國營事業美學 見證70年電力史

2021/12/21 19:52（12/21 20:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台電推出2022年「電驛心傳」月曆，攜手大象設計團隊及插畫家廖國成，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，持續翻轉國營事業美學。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 110年12月21日
台電推出2022年「電驛心傳」月曆，攜手大象設計團隊及插畫家廖國成，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，持續翻轉國營事業美學。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 110年12月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）台電今天宣布推出2022年「電驛心傳」月曆，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，持續翻轉國營事業美學，即日起可在momo、博客來等通路限量預購。

台電今天發布新聞稿指出，台電近年積極培植軟實力，例如公共藝術活化文化資產的「點亮十三層」、全台首座綠能展館「電幻1號所」及「川流電湧」文資特展，皆於去年獲德國紅點設計大獎肯定；今年進一步將文資保存精神與貼近民眾生活的月曆相結合。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電表示，月曆視覺由曾參與2021總統府元旦升旗主視覺設計的大象設計操刀企劃，聯手作品曾登上美國華爾街日報的插畫家廖國成共同打造，從台電70餘年電力文資中選出12個主題，搭配不同年代的電力物件，引領民眾閱覽台灣電力演進脈絡。

台電2022月曆或桌曆可於國家書店、五南文化廣場、momo、博客來等通路均開放預購，各限量300份，定價皆為新台幣300元，預購享85折優惠，售完為止。（編輯：楊凱翔）1101221

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族