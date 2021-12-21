台電2022月曆翻轉國營事業美學 見證70年電力史
2021/12/21 19:52（12/21 20:40 更新）
台電推出2022年「電驛心傳」月曆，攜手大象設計團隊及插畫家廖國成，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，持續翻轉國營事業美學。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 110年12月21日
（中央社記者曾智怡台北21日電）台電今天宣布推出2022年「電驛心傳」月曆，以「文化資產」為題，採用現代插畫手法，持續翻轉國營事業美學，即日起可在momo、博客來等通路限量預購。
台電今天發布新聞稿指出，台電近年積極培植軟實力，例如公共藝術活化文化資產的「點亮十三層」、全台首座綠能展館「電幻1號所」及「川流電湧」文資特展，皆於去年獲德國紅點設計大獎肯定；今年進一步將文資保存精神與貼近民眾生活的月曆相結合。
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台電表示，月曆視覺由曾參與2021總統府元旦升旗主視覺設計的大象設計操刀企劃，聯手作品曾登上美國華爾街日報的插畫家廖國成共同打造，從台電70餘年電力文資中選出12個主題，搭配不同年代的電力物件，引領民眾閱覽台灣電力演進脈絡。
台電2022月曆或桌曆可於國家書店、五南文化廣場、momo、博客來等通路均開放預購，各限量300份，定價皆為新台幣300元，預購享85折優惠，售完為止。（編輯：楊凱翔）1101221
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