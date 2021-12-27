中油首座電動汽車快充站啟用 拚5年內設置19站

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中油27日在台北福林加油站舉行首座電動汽車複合快充站的揭牌啟用儀式，中油總經理兼代理董事長李順欽（中）表示，場內共設置6座250kW超級充電樁（6槍，TPC及CCS2規格），以及2座雙槍200kW快速充電樁（4槍，CCS1及CCS2規格），可同時滿足各種車型電動車充電需求。中央社記者裴禛攝 110年12月27日

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（中央社記者曾智怡台北27日電）位於台北福林加油站停車場的中油首座電動汽車複合快充站今天啟用，中油總經理兼代理董事長李順欽表示，全台電動車已達1萬6000多輛，電動車崛起，中油拚未來5年內設置19站、59槍電動汽車充電站。

中油上午舉行首座電動汽車複合快充站的揭牌啟用儀式，李順欽、經濟部主任秘書陳怡鈴等人出席。

李順欽接受媒體訪問指出，此次和悠勢科技（USPACE）合作，場內共設置6座250kW超級充電樁（6槍，TPC及CCS2規格），以及2座雙槍200kW快速充電樁（4槍，CCS1及CCS2規格），可同時滿足各種車型電動車充電需求；未來5年內預計設置達19站、59槍電動汽車充電站，並會視電動車發展，滾動調整相關規劃。

至於未來電動車逐步取代燃油車，對中油而言是否為一大挑戰，李順欽表示，「這是危機更是轉機」，面對電動車崛起，中油絕對不會落人後，今年從電動機車充換電站開始，至今已建置774站，明年會繼續設置226站，達到總計1000站電動機車充換電站目標。

今年全台電動車已達1萬6000多台，李順欽說，中油積極展開汽車電能服務；事實上，中油從煉化廠、油銷、加油站等都在進行轉型規劃，包含減少汽柴油比例，也正往軟碳負極材料發展，已逐步邁向商業化階段，甚至氫能部分也有發展空間，皆為中油配合能源轉型的主要路徑。

中油福林加油站不是第一次成為創新服務的示範站，福林站經常擔任示範角色，包含中油首次與超商合作、設置自創品牌咖啡，以及這次佈建電動汽車充電樁。（編輯：郭無患）1101227

位於台北福林加油站停車場的中油首座電動汽車複合快充站27日啟用，中油總經理兼代理董事長李順欽（圖）表示，全台電動車已達1萬6000多輛，電動車崛起，中油拚未來5年內設置19站、59槍電動汽車充電站。中央社記者裴禛攝 110年12月27日

中油27日在台北福林加油站舉行首座電動汽車複合快充站的揭牌啟用儀式，中油總經理兼代理董事長李順欽（右2）、經濟部主任秘書陳怡鈴（左2）等人出席。中央社記者裴禛攝 110年12月27日