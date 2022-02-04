包裹也能寄放在加油站 李順欽：中油要搶當社區好友【專訪】

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（中央社記者曾智怡台北4日電）後疫情時代來臨，中油總經理兼代理董事長李順欽表示，加油站善用位於精華地段優勢，將導入取貨、郵寄等新服務，並與超商異業結盟，最快今年上路，搶當「社區的好朋友」。

面對新能源車崛起，當電動車與燃油車銷量產生黃金交叉時，賣油大戶的中油將受衝擊，「我一直跟同仁說，這天好像不遙遠了，所以一定要加速轉型。」李順欽接受中央社專訪時，難掩憂慮口吻。

因應加油站轉型，無論是油料供應、換電站、充電樁甚至是未來的氫能站，李順欽強調，只要人與交通工具有中途停歇、補充能源的需要，加油站就有存在的必要性；要維持市場領頭羊角色，一定要朝向多角化經營。

多角化的定義廣泛，李順欽舉例，綠能智慧加油站之一的台南前鋒站，腹地有一半是花園，現在桂花、風鈴木盛開，常常可見社區老人家前來散步；宜蘭壯圍站設有社區陶藝、歌仔戲教室，不僅提供民眾學習場所，甚至平時也是鄉親聊天室，「這些我們都很歡迎，未來希望做到這樣，成為社區的好朋友」。

進入後疫情時代，李順欽指出，觀察消費趨勢可發現，原本號稱「便利性」至上的超商營業額逐漸衰退，反之電商熱度明顯增溫；瞄準宅經濟商機，中油將透過與電商業者、物流業者及與金流公司的合作，讓加油站扮演寄貨、發貨與取貨角色，形成新型態通路樣貌，增加顧客黏著度。

他舉例，對上班族而言，在家取貨是一大難事，但未來車子開進來加油時可同步取貨，包裹過大、放車內也方便，還能在加油過程中享用一杯中油自有品牌咖啡，達到「All in one」的便民效果。

李順欽透露，目前正積極與超商洽談異業結盟的合作模式，盼強強聯手，屆時加油點數不僅能換得中油商店產品，也可至超商換購，落實「點加金」概念，盼讓加油站功能持續擴大，變成超市、電商實體店、物流中心等，相關進度最快今年明朗化。

雖然中油力拚開拓新商機，但李順欽也不忘要保住當前汽柴油發油量，維持龍頭地位。

他強調，「不能為了追求天邊的彩虹，而忘了眼前的玫瑰」。玫瑰指的是發油量，彩虹則是能源轉型目標，唯有守住眼前市場，「才談得到天邊彩虹」。

近年來，中油內部研議如何改頭換面，吸引顧客持續上門。李順欽表示，去年已在8間加油站試行車牌辨識系統，當顧客駕車入站，大數據系統可立即告知服務人員所需油品種類，防止加錯油，以及顧客是否有待取貨商品、預約洗車美容，甚至是加購咖啡飲品習慣等。

待測試系統沒問題後，將逐步擴大至600家自營站，甚至1300個加盟站，李順欽強調，科技導入是趨勢，勢必得借助科技力量穩固市占率。

換言之，如何鞏固市占率是中油現階段重點工作，種種多角化經營策略，無非是為了提高民眾對中油黏著度，穩紮穩打，最終玫瑰與彩虹兼得。（編輯：張良知）1110204