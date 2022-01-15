中油年銷60萬杯咖啡 「加油泵島學」成黑金新奇兵

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）中油賣咖啡不是新鮮事，但把販售場景轉移到低於1坪的加油泵島上，創造1個月銷量1萬杯，意外成為最強坪效，中油「加油泵島學」主打分秒必爭，堪稱是黑金市場新奇兵，如今將衝刺銷量，喊出全年不漲價，來勢洶洶搶攻800億大餅。

台灣咖啡市場競爭激烈，星巴克、路易莎、7-11超商與全家便利商店等，早已卡位占領先機，身為後進者的中油，當時內部提案要賣咖啡，很多人都感到疑惑。

中油油品行銷事業部執行長羅博童直言，當初在說明提案時，加油站的站長紛紛拋出質疑態度，賣油穩妥妥，為何還要去賣咖啡。

其實中油的咖啡專案，背後來自於轉型壓力，放眼全球汽車產業發展，歐美甚至日系品牌往電動混合、電動車靠攏，拉長遠來看，加油站的生意只會愈來愈小，轉型成多角化經營，顯然是迫在眉梢。

中油加油站全台共有610個加油站，每天至少有88萬輛車到站加油，其中約有4成是汽車、6成是機車，人潮就是錢潮，在顧客停留時多賣點商品或服務，也能增加個別加油站業績，羅博童用此理論，在半推半就情況下讓站長同意設咖啡櫃位。

107年在台北市福林加油站的複合式商店，為首家中油咖啡銷售據點，108年拓展到3站，109年增加至22站，全年賣出16萬杯，110年拓展至61站、賣出近60萬杯，衝上新高紀錄，也振奮銷售團隊。

令人好奇的是，去年本土疫情一度升溫拖累民間消費，中油卻選擇加速拓點帶動業績成長2.75倍，羅博童笑說，關鍵在於加油泵島。

去年有站長提議，在加油泵島上的收費亭裝設咖啡機，民眾加油的同時，也能聞到咖啡香進而誘發購買念頭，沒想到「小兵立大功」，銷售表現十分亮眼。

羅博童說，大家都會以為在泵島上充斥汽油味，怎麼會有人想買咖啡，但只要仔細思考，站在泵島旁等待加滿油，確實會有汽油味，不過當顧客開始享用咖啡時，多半是回到駕駛座，只要關上車門，車上反而充滿咖啡香味。

以去年12月數據觀察，整體賣出9萬2665杯，泵島就有1萬7657杯，複合式商店為7萬5008杯，不過全台僅6座泵島有咖啡機，等於平均每泵島售出2928杯，高於商店平均銷售1364杯。

加油泵島銷售開紅盤，核心概念在於「分秒必爭」，油銷部多角化經營發展室組長林永忠分析，按下按鈕到蓋杯蓋的流程，訓練員工45秒內完成，當顧客加完油後，恰好拿到煮好的咖啡，時間拿捏恰到好處，讓顧客感到便利性，下次回購機會大增。

蹲馬步將近4年，如今中油大膽邁開腳步，今年目標銷售站數增至100站，並進一步在澎湖、小琉球及綠島等離島地區開店，力拚今年銷售85萬杯。

另外也中油Pay結合，讓民眾寄杯，林永忠說，目前咖啡只賣中杯與小杯，春節後將推出大杯。

展望未來，羅博童笑稱112年要拓至150站，終極目標是全台加油站都賣起咖啡，而當咖啡的銷售情況穩定後，下一階段會提供茶飲，養生茶、花草茶都在構想之列。（編輯：潘羿菁）1110115

中油推出來速咖啡，訴求民眾能夠拿了就走，品項僅有美式與拿鐵，未來考慮推出更多茶飲品項。中央社記者梁珮綺攝 111年1月15日