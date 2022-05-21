掌舵台酒遇疫情 丁彥哲闢新商機拚百年老店更潮

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堪稱台灣菸酒公司最年輕董事長的丁彥哲（圖），2019年3月上任後看見老企業潛在危機，便決心推動「年輕化」經營策略，將百年老店台酒翻新成潮牌。（台酒提供）中央社記者張璦傳真 111年5月21日

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（中央社記者張璦台北21日電）日據時代專賣事業起家，歷經公賣局輝煌年代，百年老店的台灣菸酒公司，每年上繳新台幣70億元盈餘，堪稱是財政部小金雞母，然而，近年「專賣紅利」逐漸褪色，市場競爭加劇，台酒董事長丁彥哲喊出，老靈魂需要注入新思維。

2019年3月，丁彥哲接下台酒董事長職務，當時他僅48歲，可謂台酒最年輕董事長，一上任即看到老企業潛在危機。

「下一世代對公賣局、台酒有印象，購買相關產品，卻可能不是首選」，談起公司營運挑戰，丁彥哲難掩隱憂。因此，如何翻新百年老店，年輕化便成為他主要推動政策。

丁彥哲說，為讓台酒在市場站穩腳跟，就必須從通路、行銷、包裝設計上動巧思，讓台酒說年輕人聽得懂的語言，舉例來說，台酒與華碩旗下知名電競品牌「ROG玩家共和國」合作，推出電競泡麵系列，掀起市場話題。

公司面，丁彥哲表示，資深員工優勢在於具備對技術和工序的堅持，但較缺乏創新；以威士忌生產而言，老員工熟稔蘇格蘭傳統釀造方式，但可能不會想到要採用過桶工藝；他認為，隨時代更迭，新血注入台酒，帶來新思維，兩者共融、傳承，才能釀出跨世代風貌。

●多角化經營突破重圍 啤酒廠布建乳劑、清潔劑產線

畢竟是以銷售菸酒起家，目前菸酒占台酒營收比重逾7成，不過自從市場自由化後，台酒面臨的競爭考驗日益加劇，丁彥哲認為，相較於其他競爭者專門生產特定類別產品，台酒是一間「精彩的公司，什麼都生產」，百年來積累豐碩生產經驗、發展性可觀；而「獨占獨門」優勢不再，也讓台酒思考，什麼樣的產品與公司相契合、值得開發。

「一個產品若沒有主題，就會失去精神」，丁彥哲說，除了以酒入菜的台酒食品，從核心技術與原料出發，生產酒用的紅麴、啤酒花，製成尾端的下腳料都可以運用；經過團隊一步一腳印研究，保養品等生技類商品也得以問世，為台酒開闢新疆域。

針對菸酒以外的商品，丁彥哲表示，初期台酒提供原料、流程、技術，委託代工廠生產，產品成熟後，漸進式地自建生產線；除嘉義酒廠的泡麵產線，善化啤酒廠正在布建乳劑、液劑保養品以及清潔用品產線，今年就可望取得GMP認證。

●彌補菸酒缺口 台酒生技拚10億元大關

「生技是未來彌補菸酒缺口很重要的一環」，丁彥哲說，現階段生技一年營收大約是新台幣3至4億元，未來「最起碼10億元以上貢獻相當有機會」，但也坦言台酒在這方面必須做很多功課，比如通路規模檢討、產能建置、培養客戶忠誠度和銷售人員培訓等。

丁彥哲表示，台酒生技年營收若能站上10億元大關，即是邁出里程碑的一步，意味市場接受度等問題已克服，「跨過這個門檻後，成長會很快速」，這時候就需回頭思考如何推陳出新，滿足消費者多元需求。

去年百年大疫衝擊民間消費，台酒也連帶受影響，丁彥哲坦言，台酒營收近2年呈現負成長格局，明顯是疫情衝擊所致，今年營收也得視本土疫情何時趨緩、大眾生活何時正常化；同時，對台酒來說，生產防疫酒精幾乎是「收支打平」，但身為國營事業，必須與民眾站在同一陣線、齊心抗疫；市場歷經疫情洗禮產生變化，相應地，在銷售模式等經營方面，台酒要不斷調整、適應，如今也準備好迎接後疫情時代的挑戰與機會。

至於台酒接下來要以何種樣貌走進社會大眾生活，丁彥哲說，除要在民眾對百年老字號的信任上持續耕耘，台酒與連鎖速食品牌、電競品牌合作，推出聯名食品等，都是為了繼續堆疊出年輕、多角的品牌印象，讓「少年人投入消費」，讓「愈老愈潮」的品牌魅力，深入生活各個領域。（編輯：潘羿菁）1110521

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