不畏疫情 加拿大台糖蘭園逆境衝出好成績[影]

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加拿大台糖蘭園不畏疫情逆境，仍衝出好成績。台糖加拿大分公司兩位經理正在進行交接工作。左為即將卸任的王禮賢，右為新上任的莊瑞德。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年5月6日

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中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）加拿大各行業營運受到COVID-19疫情嚴重衝擊，台糖加拿大分公司卻異軍突起，在低迷期間仍投資育苗，反而在社會解封後成了一枝獨秀的蘭花供應源，去年淨賺新台幣1000萬元。

台糖在加拿大投資的蘭花基地位於卑詩省艾伯茨福德市（Abbotsford），距離溫哥華西南方一個多小時車程。這一片20公頃的土地上，有7200平方呎（約202.3坪）溫室，專門做蝴蝶蘭催花基地，生產蝴蝶蘭盆花。

加拿大是冰雪之國，過往民眾對來自熱帶的蝴蝶蘭陌生，1996年台糖開始在加拿大推出蝴蝶蘭時，市場並不追捧；但1999年在溫哥華舉行的第16屆世界蘭花大會上，台糖蘭花獲得總冠軍，自此一炮而紅。如今蝴蝶蘭不僅華人愛，也成為加拿大主流社會熟悉的花卉，大型的零售超商都會賣蝴蝶蘭，台糖更躍居加拿大西部最大的蝴蝶蘭銷售商。

過去3年負責台糖蘭花基地的經理王禮賢6日將啟程返台，臨行前接受中央社採訪時說，「感覺依依不捨」。

王禮賢對加拿大台糖蘭園非常有感情，因為這是他第二度來此擔任負責人。

他說：「2010年那一任，衝量是我的目標，我剛到時年銷量11萬株蘭花，3年後離開時已衝至30萬株。當時主要接了好市多（Costco）等大型零售商訂單，隨後銷量不斷拉高，最多能年銷43萬株。不過2019年我再來的時候，想法完全不同了，決定走『精緻』路線，儘管年銷量不再創高峰，利潤卻不斷攀高。」

所謂「精緻」，其中包括重視蘭花的賣相，每一盆花都有賴老員工親手「雕琢」；支撐蘭花的鐵架也改成木質品，更貼近時尚環保風。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，加拿大社會進入封鎖階段，所有經濟活動停頓。王禮賢說：「但蘭花生長不會停頓，於是很多花賣不出去，只能直接丟棄做堆肥，2020年勉強損益兩平。」

儘管情勢不好，王禮賢仍決定繼續向台灣總公司訂購蘭花幼苗。他說：「一株幼苗要成長開花，需要約一年半的時間。當時我就想賭一把，看看疫情能撐多久，沒準很快能恢復正常生活，但若等到解封後再進口幼苗來催生就來不及了。」

果不其然，儘管加拿大疫情反覆，但去年起社會經濟逐漸恢復正常，民眾待在家的時間變長，更重視家居裝扮。他說：「很多人會在家裡擺上一盆蝴蝶蘭，逐漸回籠的宴席聚會也需要花卉布置，但市場上只有台糖有現成的花卉可賣，於是疫情前一盆蘭花賣15加元（約合新台幣345元），疫情期間可以賣到30加元，只能說奇貨可居。」

加拿大西部市面上銷售的蘭花幾乎都出於台糖之手，蝴蝶蘭顏色繽紛，株株令人喜愛。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年5月6日

加拿大許多老人組成一日旅行團，最喜歡來台糖蘭園，愛在小花店逛逛買花。（台糖經理王禮賢提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年5月6日

去年11月卑詩省發生百年來的最大洪災，最嚴重的就是艾伯茨福德市。王禮賢說：「天公疼憨人。當時整片區域都淹大水了，卻沒淹到台糖的土地，不過政府當天宣布撤離並隨即派小船接走了我們所有人。一個月後才讓我們進入蘭園，慶幸地是蘭花耐旱，一個月沒澆水仍具生命力，沒有遭受損害。」

面對驚滔駭浪的2021年，王禮賢難掩驕傲的神情說：「看到去年結算的財報數字，我真的大吃一驚，在洪災干擾下，我們竟然還賺了1000萬台幣，比疫情前的業績還要好。」

王禮賢堪稱「點子王」，他第一任來加拿大掌管台糖蘭園時，2012年在園內開設了「小花店」。這是台糖海外分公司的一項創舉，除了做蘭花批發外，也利用現成資源做零售。王禮賢當時想：「有的蘭花品質稍微差一點點，丟棄了可惜，自己園內便宜賣，應該很受歡迎。」

「小花店」很快名聲遠播，「曾有顧客辦婚宴而願意開車幾小時買上幾十盆花，因為仍然很划算。還有很多一日旅行團都喜歡將台糖蘭花園列為觀光點之一，尤其老人們都非常喜歡蘭園，有的人幾乎每個月都來光顧」。

這一任期，王禮賢決定把台糖偌大的土地進一步美化開發，以吸引更多人潮。去年種上的鬱金香如今開得嬌媚；夏天時可見向日葵展顏；8月時會有一大片紫色夢幻的薰衣草；一整排的雪松預計年年茁壯，將成為最好的擋風林。他笑說：「我每天想的就是如何能讓『人帶進來、花出得去』，想得頭髮都白了。」

上個月剛到任的新經理莊瑞德幽默地說：「王經理做得太好了，我正發愁如何更上一層樓呢！惱得頭髮全掉光了。」

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他說，將進一步推升「小花店」的魅力，因為目前「小花店」僅每星期五上午10時開放至下午3時，全年52天短暫開門，卻已成為加拿大台糖蘭園的十大客戶之一，可見未來的發展潛力仍很大。

目前加拿大各行各業都處於缺乏勞工的窘境，莊瑞德也藉機呼籲更多人來認識並加入蘭園工作行列。「難得有勞動型的工作仍充滿品味，日日可觀蘭色、賞蘭雅、品蘭芳。歡迎正在尋覓工作的卑詩省民來當『護花使者』。」（編輯：馮昭/林憬屏）1110506

台糖加拿大蘭園有7200平方呎（約202.3坪）溫室，圖為台灣運來的蘭花幼苗，在溫室內催生成花。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年5月6日