推動台酒CSR 丁彥哲盼以「疼惜人」精神深耕台灣

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（中央社記者張璦台北21日電）台酒董事長丁彥哲日前親訪亮翌洗衣庇護工場，提供30大箱自家洗衣精產品，他表示，自己曾在雲林縣政府擔任社會處長逾7年，明白身障者工作培訓相當不易，因此深受亮翌堅持為身障者「洗出自信」的精神所感動。

國營事業台灣菸酒公司除是「酒精國家隊」要角，在其他企業社會責任（CSR）方面，丁彥哲說，台酒長年耕耘體育、教育等領域，比如台灣啤酒樂樂棒球營、台啤籃球隊走訪花蓮縣偏鄉校園與學童交流；近幾年，各社會公益項目算起來，每年投入新台幣近億元。

丁彥哲表示，自己曾在雲林縣政府擔任社會處長7年半，因此對弱勢團體、身心障礙議題相當關注；亮翌專門照顧中重度身障者，提供洗衣產業技能培訓，當他得知亮翌10多年來都是採用台酒生技「易洗樂」洗衣精，便決定親自拜訪，並提供一批易洗樂產品。

丁彥哲說，拜訪位於桃園市龜山區的亮翌洗衣庇護工場，讓他回想起先前在社會處服務時接觸的案例，「光是教會（身障者）完成洗衣等動作，就可能要花上數月時間」，同時，也必須照顧身障者情緒，因此，他對於亮翌創辦人劉月廷一路走來的堅持，感到相當敬佩。

劉月廷受訪時表示，自己從前擔任身心障礙者就業輔導員時，企業時常「退貨」她所引薦的身障者，但她堅信只要用對方法，身障者就能從資源接收者，變成資源供給者，因此決定創建洗衣事業，助身障者「洗出自信」。

20多年過去，劉月廷如今已訓練超過上百位身障者，目前則有32名員工在亮翌工作，多採障別分工、相互補強，同時，有15名員工因家庭情況住在庇護工場樓上的宿舍，由劉月廷一手包辦日常起居。

劉月廷說，在亮翌，凡事都必須優先考量身心受限、仍堅持做好工作的「孩子們」，比如多年來選用價格較高、但對皮膚較不刺激且友善環境的洗劑。

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近兩年本土疫情嚴峻，劉月廷坦言，庇護工場收入比起往年銳減逾1/3，艱困時局之下，今年仍提前達成貸款購地、自建廠房的目標，就是盼讓亮翌的孩子不再漂泊。

丁彥哲表示，台酒將持續與亮翌密切接觸，之後也不排除建立長期合作關係。他說，自己在地方政府擔任社會處長時，要站在弱勢者角度、將心比心，現在身為為國營事業董座，則是站在消費大眾角度思考，即「以人為本、疼惜人」中心思想，未來也將繼續秉持這樣的精神，帶領台酒深耕台灣土地。（編輯：潘羿菁）1110521