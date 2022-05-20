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主管擅與中國簽約 台酒：涉國安疑慮移送檢調

2022/5/20 15:27
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（中央社記者張璦台北20日電）台酒主管遭爆利用台酒會議室從事海事會工作，與中國河北省農業產業協會簽訂對接契約；台酒今天表示，19日已將相關調查移送地檢署及陸委會，釐清是否有違反兩岸人民條例相關法規，以及國安疑慮。

立委日前指出，台灣菸酒公司北部營業處行政室主任鄧哲偉，公然利用台酒會議室，從事海峽兩岸公共事務協會的工作，與中國河北省農業產業協會簽訂鄉村振興引智計畫對接契約。

台酒今天發布新聞稿指出，鄧哲偉參加海事會並擔任理事長，雖屬個人行為，但他利用辦公空間從事非職掌工作，有違員工職場規範，這個部份確定有行政違失，公司第一時間將其降調，同時啟動政風調查，近日也將召開考核會，針對他公、私份際不明，利用公司資源進行私人行為部份，予以嚴懲。

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台酒進一步表示，針對鄧哲偉事件涉及國安相關情事，19日已將相關調查移送地檢署及陸委會，釐清是否有違反兩岸人民條例相關法規及國安疑慮。

同時，台酒重申，不允許員工上班時間從事私人業務，更遑論利用公司資源這種公私不分行為，特別是從事涉及兩岸敏感的事情，公司已責成人資單位研議相關工作條例及公司獎懲標準，並啟動政風全面調查及檢討，杜絕公私不分、違及公司與國家安全情事。（編輯：潘羿菁）1110520

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