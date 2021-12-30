錸德併購怡客攜手胡同燒肉 顛覆連鎖印象打造「最好吃」咖啡廳

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錸德集團30日宣布併購連鎖咖啡品牌怡客，同時攜手胡同燒肉打造「最好吃」的咖啡廳。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）錸德集團今天宣布透過投資併入老牌咖啡連鎖怡客，同時攜手亞洲前500大餐廳胡同燒肉，透過跨品牌合作模式，打造「最好吃」的咖啡廳，企圖顛覆傳統咖啡連鎖印象。

錸德集團餐飲事業版圖繼BY33美式餐飲、VG Fusion洋食，與和食在「Katsu鑫」熟成豬排飯的成功展店後，透過投資方式併入連鎖咖啡怡客，快速拓展餐飲連鎖通路與營收規模，期望藉由集團的豐富餐飲資源與跨品牌合作的方式，翻轉怡客的運營模式與品牌印象，在納入怡客31家連鎖通路渠道資源後，將快速提升集團餐飲營運動能，未來將規劃掛牌上市。

錸德今天也宣布攜手亞洲前500大餐廳，第一家打入國籍航空的燒肉名店胡同燒肉，以及嘉義辦桌名廚阿榮師，共同搶攻圍爐年菜60億商機，企圖翻轉消費者對於連鎖咖啡的餐食配角印象。

錸德表示，一直以來，餐點在連鎖咖啡都是扮演著臨時「填飽」的功能性配角，鮮少有人會去連鎖咖啡店品味美食，而咖啡永遠是連鎖咖啡被注目的關鍵。

錸德投入怡客的首要策略，要在一年內將怡客打造成為「最好吃」的連鎖咖啡品牌，讓「美食」成為連鎖咖啡的要角，消費者踏入怡客的吸引力。

錸德指出，與胡同燒肉的合作除了年菜短打外，胡同將會為怡客量身打造聯名企劃菜單，預計將會在2022第一季於怡客門市提供服務，將完全顛覆消費者對於連鎖咖啡店的餐食印象。

由於怡客咖啡來自內用的營收佔比達8成，錸德集團也將重新打造新環境空間，藉由優化商品結構、顧客體驗、數位會員3大方向下手，重塑怡客的全新品牌形象與定位。

怡客成立於1994年，擁有27年歷史的資深本地連鎖咖啡品牌，累積超過十萬會員，全台31個分據點由於布建得早，皆座落在各縣市的黃金商圈地段。

錸德集團近年積極投入餐飲娛樂文創事業，透過集團子公司大樂司文創不斷開枝散葉，在併下怡客後，版圖已經具備了連鎖咖啡通路，多元料理的佈局儼然成形。

錸德指出，未來將透過集團內外跨品牌合作的方式，以多元組合提供嶄新飲食體驗，也期望藉此帶動集團餐飲營收績效，儘速達成掛牌上市的里程碑。（編輯：郭無患）1101230