年菜外帶市場夯 飯店業者估成長1到3成

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（中央社記者余曉涵台北28日電）受到COVID-19疫情影響，外帶年菜市場一年比一年大，飯店業者估計年菜外帶市場整體可較今年春節成長1到3成；內用部分也因國內疫情趨緩，也較今年春節成長。

農曆春節剩下1個多月，今年持續受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，外帶年菜市場仍然熱門，台北晶華酒店表示，2021年年菜外帶總包含通路總營業額為新台幣2800萬元，2022年目標包含通路總營業額為4400萬，整體預計成長30%。

台北晶華酒店說，因國際疫情不穩定、國人無法像過去般出國過年，2022年假又長達9天，因此看好年菜外賣市場，並延長常溫年菜取貨日期至6天，讓預計返鄉的消費者也可提前取貨。

六福旅遊集團也表示，受到疫情影響，民眾仍無法順利出國，再加上春節連假長達9天，看好，國內聚餐需求旺盛，不少民眾選擇在家圍爐，轉為購買外帶年菜在家聚餐，再加上這一年來民眾消費型態逐漸改變，對冷凍調理食品接受度漸高，因此積極推出相關產品。

六福旅遊集團說，除此之外，也因為聚餐需求增加，伴手禮市場也隨之增加，整體預期外帶年菜可成長1成。

福容大飯店說，由於今年疫情趨緩，且因應小家庭趨勢，推出4到6人份年菜，整體內用圍爐增加3成左右，多家分店除夕、初二訂席皆已客滿，許多顧客改訂其它日期，而年菜外帶則小幅成長1成左右。

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今年冷凍年菜也成為外帶年菜新趨勢，不少業者都紛紛推出冷凍年菜商品，六福旅遊集團除六福美饌推出高達2款年菜組合及8款單品料理外，六福萬怡也首度推出「粵亮私廚 福虎呈祥慶團圓 冷凍年菜套組」；台北晶華酒店也在即食年菜產能有限的情況下，廚師團隊致力開發冷凍年菜。

台北萬豪酒店今年也推出一系列的冷凍年菜套組，包含佛跳牆、臘味飯等；北投大地酒店則推出500盤外帶年菜優惠，點「麻油雞酒飯」、「天府冒鴨鍋」、「剁椒鰱魚頭」等推薦菜色，就送紅酒，要搶攻外帶年菜的龐大市場。（編輯：陳政偉）1101228