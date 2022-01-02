國道春節連假每日0至5時免收費 避塞車建議時段一次看

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）交通部高速公路局今天公布春節連假國道疏導措施，從1月29日至2月6日共9天假期，每天凌晨0時至清晨5時免收費。

高公局發布新聞稿，春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判除夕前以返鄉車流為主，初一至初二以旅遊及返鄉車流為主，初三至初五以旅遊及收假車流為主，初六以收假車流為主。

高公局表示，9天春節假期每天凌晨0時至清晨5時，全線暫停收費，其他時段採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」則是單一費率再8折收費。

高公局建議，2月1日至3日（初一至初三），南向用路人，下午1時以後出發；2月3日至6日（初三至初六），北向用路人，中午12時以前出發。

高公局預估，2月3日及4日（初三、初四）為北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，部分路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨。

高公局於春節期間也將實施高乘載管制，包括：2月3日（初三）至4日（初四），每天下午1時至傍晚6時於國1北向高雄端至湖口、國3北向九如至大溪入口匝道；2月3日（初三）至6日（初六），每天下午2時至晚間9時於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

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另外，2月1日（初一）至3日（初三），每天凌晨0時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2月3日至5日（初五），每天上午7時至晚間12時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；每天上午7時至晚間7時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

高公局表示，春節期間現有開放路肩措施照常實施外，每天也將增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，同時視高速公路主線交通狀況，採取嚴格入口匝道儀控管制，並視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控，國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。（編輯：張雅淨）1110102