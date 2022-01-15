中油培訓咖啡種子教師 磨豆拉花技能樣樣精通

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）中油賣咖啡先培養種子教師，從辨識咖啡豆開始，進階學習磨豆、拉花等技能，種子教師陳儀勇還記得，當時準備拉花考試時，「牛奶就用掉不少」。

中油油品行銷事業部執行長羅博童表示，賣咖啡不能只準備器具等硬體設備，人才也很重要，從109年起，就提供經費鼓勵員工考取國際咖啡師證照，截至去年已有4名。

中油油銷部多角化經營發展室組長林永忠補充，4名員工考取證照後，就成為「種子教師」，負責年度授課、全台站點輔導等，「在現場煮咖啡的人，都是中油的員工，希望能藉此培育自己的咖啡師」，經過澆灌，小小的種子就能逐步茁壯。

中油油銷部多角化經營發展室專員陳儀勇與管理師張明志都考取Barista咖啡師證照，2人也分享上課與考試經驗，陳儀勇說實作測驗某項目是考拉花，花了不少時間練習，「牛奶用掉不少」。

張明志說，令他比較有壓力的項目是磨豆，「粉太粗太細都不行」，比例要很精準。

由於今年要拓站到百站，站數增加，林永忠說，規劃再安排2名員工考取證照，加入種子教師行列。（編輯：潘羿菁）1110115