電動機車連5個月正成長 今年前2月銷量倍增

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）電動機車大廠Gogoro今天表示，隨著地方政府補助陸續公告，整體電動機車市場銷量已連續5個月正成長；統計今年前2個月電動機車的新領牌數量達7308輛，較去年同期倍增，成長率達132.2%。

Gogoro指出，相對於電動機車勢如破竹的銷售表現，傳統燃油機車的銷售則持續下滑，2022年1月和2月的傳統燃油機車的新車領牌數較去年同期衰退10.4%。值得注意的是，自2021年3月以來，傳統燃油機車的單月新領牌數量已經連續12個月較前一年同期相比出現負成長。

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Gogoro表示，進一步分析整體電動機車的市場表現，2022年1月份電動機車新領牌數3025輛，較去年同期成長109.6%；2月份雖然因為農曆假期使得工作日減少，銷售表現卻更加亮眼，電動機車新領牌數量為4283 輛，較去年同期成長151.2%，也比1月多出41.6個百分點。

電動機車的銷售表現，從2021年10月至今，新掛牌數量與去年同期相比已經連續5個月呈現正成長。其中Gogoro與 PBGN 聯盟 （Powered by Gogoro Network）電池交換電動機車車款，前2月合計新領牌數6874輛，占整體電動機車銷售比例94.1%。（編輯：黃國倫）1110301