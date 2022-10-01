日本北海道出現逾30度高溫 創10月最熱觀測紀錄

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本北海道靠近鄂霍次克海側地區今天上午出現逾攝氏30度高溫的「真夏日」，創當地觀測史新高紀錄。不過，傍晚起氣溫將驟降，多數地區明天白天高溫可能只剩15度上下。

在日本，最高氣溫達攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本民間氣象公司Weather Map表示，北海道湧別町今天上午11時6分出現攝氏30.2度高溫，斜里町也在11時8分達到30度，創北海道觀測史上首度在10月觀測到「真夏日」的紀錄。

日本氣象協會表示，由於堪比盛夏的暖空氣流入北海道上空，加上在鄂霍次克海側地區受南風吹拂出現焚風現象，可能因此出現10月破紀錄高溫。

北海道在此之前的10月高溫紀錄，是2021年10月4日在北斗市，及1987年10月5日在佐呂間町所觀測到的28.2度，如今這項紀錄被大幅改寫。

雖然今天中午高溫達30度以上，但傍晚起氣溫將像溜滑梯般驟降，到了明天白天，北海道多數地方最高氣溫可能都在15度上下，溫差相當大。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111001