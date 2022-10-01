更多編輯台推薦新聞：
跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看
生活

跟團出國旅遊要打疫苗嗎？在海外確診怎麼辦？QA一次看

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台61線強鹼液漏濺傷3人 警方追查肇事車輛最高可罰300萬元
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 國際

日本北海道出現逾30度高溫 創10月最熱觀測紀錄

2022/10/1 12:54（10/1 13:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本北海道靠近鄂霍次克海側地區10月1日上午出現逾攝氏30度高溫，創當地觀測史新高紀錄。圖為民眾8月30日在日本北海道美瑛町賞花遊憩。（共同社）
日本北海道靠近鄂霍次克海側地區10月1日上午出現逾攝氏30度高溫，創當地觀測史新高紀錄。圖為民眾8月30日在日本北海道美瑛町賞花遊憩。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京1日綜合外電報導）日本北海道靠近鄂霍次克海側地區今天上午出現逾攝氏30度高溫的「真夏日」，創當地觀測史新高紀錄。不過，傍晚起氣溫將驟降，多數地區明天白天高溫可能只剩15度上下。

在日本，最高氣溫達攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本民間氣象公司Weather Map表示，北海道湧別町今天上午11時6分出現攝氏30.2度高溫，斜里町也在11時8分達到30度，創北海道觀測史上首度在10月觀測到「真夏日」的紀錄。

日本氣象協會表示，由於堪比盛夏的暖空氣流入北海道上空，加上在鄂霍次克海側地區受南風吹拂出現焚風現象，可能因此出現10月破紀錄高溫。

北海道在此之前的10月高溫紀錄，是2021年10月4日在北斗市，及1987年10月5日在佐呂間町所觀測到的28.2度，如今這項紀錄被大幅改寫。

雖然今天中午高溫達30度以上，但傍晚起氣溫將像溜滑梯般驟降，到了明天白天，北海道多數地方最高氣溫可能都在15度上下，溫差相當大。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111001

延伸閱讀
東京2022年熱翻 14天猛暑日創逾百年觀測史紀錄東京猛暑再創紀錄 北海道12小時降下整月雨量熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
供應短缺致泡菜價格飆漲 韓國擬建大型白菜倉庫