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東京猛暑再創紀錄 北海道12小時降下整月雨量

2022/8/16 17:40（8/16 18:10 更新）
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日本東京市區高溫16日再破攝氏35度。圖為日本伊勢崎市孩童2日到噴泉池沖涼玩耍。（共同社）
日本東京市區高溫16日再破攝氏35度。圖為日本伊勢崎市孩童2日到噴泉池沖涼玩耍。（共同社）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本東京市區高溫今天再破攝氏35度，是今年第16次觀測到「猛暑日」，續創逾百年觀測史新高紀錄。而北海道受鋒面與低壓影響，部分地區12小時雨量超過往年整個8月。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

日本放送協會（NHK）報導，關東地方等內陸地區今天氣溫持續飆高，櫪木縣佐野市最高溫達攝氏38度；東京市中心也觀測到36.4度高溫，是今年第16次出現猛暑日，再創當地觀測史上新高紀錄。

影片來源：HTB北海道ニュース

反觀北海道正在經歷暴雨。日本氣象廳表示，受到低壓伴隨鋒面通過影響，北海道、東北地方等地大氣狀態不穩定，發展旺盛的積雨雲持續進入上空。

北海道從15日晚間起12小時最大累計雨量出現在今金町的190.5毫米，及奧尻町的162毫米，雙創當地觀測史上新高紀錄，超過該地往年8月一整個月的雨量。

日本氣象協會表示，隨著鋒面將逐漸南移，強降雨區也將南下，預測到8月18日止，本州島及九州地方靠日本海側部分地區，有可能降下伴隨雷擊的猛烈雨勢。

富士新聞網報導，受鋒面與低壓影響，北日本地方降下破紀錄大雨，部分地區出現道路淹水等災情。

北海道八雲町24小時累計雨量高達163毫米，當地政府一度發布避難指示，離家避難的民眾也說，這種降雨形式讓人感到有點害怕。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110816

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