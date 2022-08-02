法國和英格蘭部分地區 經歷有史以來最乾燥7月

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）英國和法國氣象局今天表示，2022年7月是法國和英格蘭部分地區有紀錄以來最乾燥的7月，這導致水資源緊張狀況加劇，並迫使英吉利海峽兩岸實施限水。

法新社報導，法國氣象局表示，嚴重乾旱重創當地農民，並導致淡水使用受到廣泛限制，上月降雨量僅9.7公釐。

法國氣象局還說，這較1991年至2022年的7月平均水準大減84%，上月也是1961年3月以來第2乾燥的月份。

與此同時，英國氣象局表示，英格蘭南部和東部的大片地區的7月降雨量是有紀錄以來最低。

根據英國氣象局，整個英格蘭地區平均降雨量為23.1公釐，為1935年以來最低的7月降雨量，也是有紀錄以來第7低的7月總降雨量。英國氣象局自1836年開始測量並保存雨量相關紀錄。

英法兩國降雨量銳減，夏季還出現空前高溫，上月英格蘭氣溫有史以來首次突破攝氏40度。

氣候科學家一致同意，人類燃燒化石燃料產生的碳排放正使地球升溫，提高乾旱、熱浪和其他極端天氣事件的風險和嚴重程度。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110802