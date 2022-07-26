熱浪野火肆虐歐洲 空巴A400M運輸機滅火測試成功[影]

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影片來源：Airbus Defence and Space

（中央社巴黎26日綜合外電報導）空中巴士公司（Airbus）今天表示，由於夏季熱浪侵襲歐洲引發野火愈發頻繁，空巴進行測試將A400M軍用運輸機作為消防飛機使用，測試結果成功。

法新社報導，這家歐洲飛機製造商在聲明中表示：「空巴在西班牙一次飛行測試中，成功在A400M新一代運輸機上測試可拆卸的消防演示工具。」

根據聲明，測試時，運輸機在不到10秒的時間內投放20公噸的水。

空巴表示，由於其低空飛行能力和低速時的機動性，A400M可以在非常低的50公尺高度，準確投放所載荷的水。

空巴防衛與太空執行長舍爾霍恩（Mike Schoellhorn）表示：「這款消防工具的開發是我們幫助創造一個更永續和更安全世界的固有部分，不僅透過我們的行動，還透過我們的產品。」

「野火造成的威脅日益嚴重，我們堅信A400M可以在對抗野火時發揮至關重要的作用，並幫助恢復社會和環境系統。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110726