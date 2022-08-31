反聖嬰現象至少持續到年底 連3年出現本世紀首見

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（中央社日內瓦31日綜合外電報導）聯合國世界氣象組織今天預測，反聖嬰現象很可能至少會持續到今年底，成為本世紀第一次「連續3年」出現反聖嬰現象。

法新社報導，根據世界氣象組織（World Meteorological Organization），反聖嬰現象佷可能橫跨北半球連續3個冬季、南半球連續3個夏季發生。

世界氣象組織表示，這是自從1950年以來僅僅第3次發生此一情況。

反聖嬰現象造成海水表面溫度冷卻，對全球天氣狀況造成廣泛影響。當前的反聖嬰現象始於2020年9月。

世界氣象組織預測出現反聖嬰現象的機會從今年9月至11月的70%，遞減為12月到明年2月的55%，意即這種現象在接下來6個月內將會持續。

反聖嬰現象是赤道太平洋中部和東部海水表面溫度大規模冷卻的現象，通常相隔2至7年發生一次。

反聖嬰現象對全球各地天氣有廣泛影響，通常與造成全球氣溫變暖的聖嬰現象相反。

反聖嬰現象通常與全球某些地區更濕，但是其他地區更乾的狀況有關。

但是世界氣象組織指出，所有自然發生的氣候現象如今都是在人為造成氣候變遷的背景下發生。氣候變遷導致全球溫度升高、極端天氣型態加劇。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）指出：「反聖嬰現象連續3年發生是異常情況…其冷卻影響暫時減緩全球溫度升高，但是長期暖化趨勢不會停止或逆轉。」

即使出現反聖嬰現象，其冷卻效應仍不足以讓去年免於成為有紀錄以來7個最熱年份之一。

塔拉斯表示，非洲之角（Horn of Africa）和南美洲南部乾旱「具有反聖嬰現象的特徵」。世界氣象組織上週預測當地將連續第5個雨季缺雨，旱情只會更嚴峻，恐將導致前所未見人道主義災難。

衣索比亞、肯亞、索馬利亞正持續經歷40年來最嚴重乾旱。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110831