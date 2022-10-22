不利氣候目標達成 法國退出能源憲章條約

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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天宣布，法國將退出「能源憲章條約」，成為退出此條約的最大經濟體。馬克宏認為應加速發展再生能源與核能，而這個條約不利達成氣候目標。

政治新聞網Politico報導，1998年生效、內容包含一系列國際能源貿易、投資原則的「能源憲章條約」（Energy Charter Treaty），因允許跨國企業與投資人就行政介入導致能源生意受損對政府提告，讓越來越多歐洲國家政府視為因應氣候變遷的絆腳石

馬克宏在布魯塞爾的歐盟領袖峰會後舉行記者會，宣布法國決定退出能源憲章條約，並說唯有如此才符合法國所要達成的氣候目標以及巴黎氣候協定。

之前包括西班牙、荷蘭、波蘭都宣布退出能源憲章條約；德國與比利時也表態願考慮跟進。

法國「高等氣候委員會」（High Council on Climate）本週稍早時稱，繼續留在能源憲章條約會威脅歐盟的氣候目標。

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馬克宏說：「我們必須加速投資再生能源與核能，我對化石燃料及碳氫化合物有捲土重來之勢感到憂心。不該因（俄烏）戰爭就忘掉減少碳排承諾。」俄烏戰爭導致的天然氣減供，讓歐洲多國為因應嚴冬又紛紛轉向化石燃料。

歐盟執委會今夏與條約其他成員國談判，最終提出一項對「今後10年逐步取消歐盟就化石燃料項目保護」的豁免；法國退出無疑打臉歐盟執委會。（譯者：陳亦偉）1111022