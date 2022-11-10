氣候變遷、缺人力 種子種苗2023年推智慧化生產

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「建立亞太智慧種子與種苗生產系統」國際研討會10日在台北南港展覽館舉行，因應氣候變遷、人力不足等因素，農委會種苗場表示，2023年起國內相關政策推動要進入產業化。中央社記者楊淑閔攝 111年11月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）因應氣候變遷、人力不足等因素，亞太糧肥中心主任張淑賢今天說，推動種子、種苗智慧化發展，甚受國際重視。農委會種苗場場長張定霖說，明年起國內相關政策推動要進入產業化。

台北南港展覽館今天有數項農業活動舉辦，包含「建立亞太智慧種子與種苗生產系統」國際研討會、「2022亞太區農業技術展覽暨會議」及「2022亞太區農業技術展覽暨會議-農科園區館」開幕。

「建立亞太智慧種子與種苗生產系統」國際研討會由亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心（FFTC）、農委會種苗改良繁殖場主辦。

張淑賢在會中說，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響勞工健康，各國也面臨人力不足問題，種子、種苗涉及糧食安全，且生產仰賴勞力，如何透過技術發展減少勞動力需求很重要，以亞太來說，台灣、日本都做得不錯，越南、泰國、印尼、菲律賓等國也會在線上平台分享經驗。

亞太糧肥中心執行秘書凱塔帕（Ravi Khetarpal）說，亞太地區很多小農，要如何嘉惠小農推動智慧化生產的工作還沒完成，仍待持續努力。

行政院農業委員會副主委陳駿季說，極端氣候、國際發生區域衝突，都會影響糧食生產，如何維持種子、種苗供應鏈穩定運作，很受關注，台灣2017年開始發展相關技術，明年起進入第2階段產業化。

他並說，台灣、亞洲其他國家都是小農體制，相關計畫的商業模式，在科技、成本運作上要有效率及前瞻性，不能太貴，農委會希望推動產官學合作落實應用。

張定霖告訴中央社記者，過去4年，種苗場已與業者交流使用溫室智慧控制系統及平台，讓業者透過手機就能控制生產條件，也可運用開發完成的Line APP訂貨，進行智慧化管銷，既節省人力，也可捨去過去手抄紙本易遺失、未標準化作業等缺失。

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他舉例，與學術界合作也有智慧化研發成果，首先是種苗場與科技業者合作，完成蝴蝶蘭數位化影像辨識系統，已有5萬筆圖譜資料，可比對辨識各申請案件的品種特徵，有無相似、差別，輔助品種申請更便利、精準進行；水稻方面，則與中興大學合作，完成數位化影像辨識系統的資料，共建置7個最生產量最大的品種資料。

有關亞太區農業技術展覽方面，農委會副主委黃金城說，不僅於養豬產業，農委會明年也要推動養禽產業升級發展，水產養殖方面目前技術研發進展也令人感動，同時還要發展循環農業。（編輯：管中維）1111110