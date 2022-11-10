秘魯主流媒體關注台灣淨零訴求 刊張子敬專文

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）秘魯主流媒體之一「真理報」（La Razón）日前刊登環保署署長張子敬「全球淨零轉型，台灣注入動能」專文，提升秘魯各界了解台灣在環保議題的努力。

「真理報」10月30日全文刊出張子敬「聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會」（UNFCCC COP27）推案專文。張子敬在文中凸顯全球已開始邁向淨零轉型，「巴黎協定」逐漸開展強調國際合作機制的創新規範，呼籲所有國家廣泛合作達成全球減量目標，並強調台灣有意願也有能力和國際夥伴並肩合作，共同實踐淨零轉型全球氣候行動，確保未來世代擁有永續環境。

張子敬表示，台灣具體實踐氣候行動並大力推動能源轉型，總統蔡英文在2021年4月22日世界地球日宣示將推動「2050淨零轉型」。行政院今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，規劃推展「能源、產業、生活及社會」等四大轉型策略，在「科技研發」與「氣候法制」兩大治理基礎上，透過風電、光電、氫能等12項關鍵戰略逐步落實。

張子敬表示，台灣2050淨零排放轉型的長期願景具有競爭力和循環永續性，可促進經濟成長、帶動民間投資、創造綠色就業、提升能源自主及社會福祉，卻因政治成見被排除在國際組織之外，在全球氣候問題無法實質參與，將造成全球氣候治理上的空缺。

張子敬最後指出，面對全球碳邊境管制措施帶來的威脅，不能公平地參與國際減量機制將嚴重打擊台灣整體競爭力，同時弱化國際合作成效，對世界經濟造成傷害。台灣願意秉持務實、專業目標，為全球對抗氣候變遷做出具體貢獻。台灣應同樣有機會被納入全球因應氣候變遷的國際合作機制，希望國際社會支持台灣的努力，讓台灣得以即時、公平、有意義的參與國際淨零合作。

「真理報」立論頗受秘魯各界重視，輿論影響力明顯。這是該報繼5月、9月、10月分別刊出外交部長吳釗燮呼籲國際社會支持台灣參與「聯合國」專文、衛福部時任部長陳時中「世衛組織」專文、交通部長王國材「國際民航組織」專文、警政署刑事警察局長李西河「國際刑警組織」專文後，再度為台發聲，顯示台灣的國際參與訴求已獲秘魯媒體及輿論關注。（編輯：馮昭）1111110