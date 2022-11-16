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魯拉捍衛亞馬遜雨林 爭取巴西主辦聯合國氣候峰會

2022/11/16 22:31
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（中央社埃及夏姆錫克16日綜合外電報導）巴西總統當選人魯拉今天在埃及舉行的聯合國年度氣候峰會上表示，他希望2025年峰會在巴西的亞馬遜（Amazon）地區召開。他同時矢言打擊巴西的森林砍伐。

法新社報導，本屆聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）在埃及濱海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行。巴西新當選的左翼領袖魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在會議的亞馬遜各州展館受到爆滿人群熱情歡迎，紛紛對他鼓掌或爭相和他拍自拍照。

即將卸任的巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間，巴西亞馬遜雨林經歷數年猖獗砍伐。魯拉曾在2003至2010年擔任過巴西總統，他在今年10月大選擊敗波索納洛再度執政，這是他當選後首次出訪，預料將為COP27注入亟需的推動力。

魯拉致詞時表示：「我在這裡告訴你們所有人：巴西重返世界了。巴西天生就不是一個孤立的國家。我們將非常強烈對抗違法森林砍伐。」

魯拉還宣布創設原住民部，並承諾將「非常完善照顧」居住在巴西亞馬遜地區的各個族群。

由於波索納洛是農業企業化的堅定支持者，在他任內，巴西平均一年森林砍伐規模較前一個10年大增75%。

魯拉表示，他會向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）提出要求，爭取2025年氣候峰會在巴西召開。

魯拉還說：「在巴西（開會）就必須在亞馬遜。」他指當地的亞馬遜州（Amazonas）和巴拉州（Para）都具備可以主辦峰會的基礎設施。（譯者：張正芊/核稿：楊明暐）1111116

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