魯拉：氣候議題是巴西新政府優先要務

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西總統當選人魯拉今天在埃及召開的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上表示，氣候議題會是他的政府最優先要務，農業綜合企業將成為「戰略盟友」。

曾任8年總統的魯拉10月底在第二輪投票中勝出，當選巴西總統，將於2023年元月就任。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）捍衛在不造成氣候變化的情況下創造財富與負責任地利用亞馬遜生物多樣性，希望證明通過以自然為戰略盟友來促進經濟成長和社會包容是可行的。

魯拉說，影響環境平衡的農業生產應被視為過去的行為，新政府將追求的目標是平衡生產、碳封存、保護巴西巨大的生物多樣性、在所有生物群落中尋求土壤再生，並增加農民和牧場主的所得。

魯拉相信，巴西農業綜合企業將成為新政府尋求再生和可持續農業的戰略盟友，對農村地區進行科學、技術和教育投資，重視原住民和在地社區的知識。

魯拉說，沒有受到保護的亞馬遜雨林，世界就沒有氣候安全；他承諾恢復過去4年被架空的所有稽查組織和監測系統，加強打擊環境犯罪行動，嚴厲懲罰任何非法採礦、伐木和農業活動者。

魯拉說，應對氣候變遷將是新政府的優先要務，巴西將重新與世界接軌，再次幫助世界對抗饑餓；巴西將與最貧窮的國家，特別是非洲及南美洲國家合作，為國家之間的公平貿易和人民之間的和平而戰。

魯拉主張在「對話、多邊主義和多極化」的基礎上建立「和平」和正確的世界秩序，讓更多國家加入聯合國安全理事會，並結束現在僅限少數國家的否決權，以有效促進平衡與和平。

魯拉認為，對抗全球暖化與消除貧困密不可分，必須努力確保受氣候變化影響最大的貧窮國家能夠面對環境危機的後果。

魯拉主張落實已建立的氣候協議，為此必須提供金援，讓發展中國家，特別是最貧窮的國家，能面對主要由富國造成的問題，但後果卻對最脆弱的國家影響最大。

魯拉在演說中提出讓巴西成為2025年聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）地主國。

魯拉還提議舉行「亞馬遜合作條約」成員國高峰會議，讓巴西、玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯、蘇利南和委內瑞拉討論如何透過社會包容和氣候責任促進該地區的綜合發展。（編輯：郭中翰）1111117