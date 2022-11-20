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聯合國COP27氣候峰會 就損失與損害專款達協議

2022/11/20 14:41（11/20 15:20 更新）
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聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議19日批准設立一項「損失與損害」專款，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。（路透社）
聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議19日批准設立一項「損失與損害」專款，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。（路透社）
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（中央社埃及夏姆錫克20日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）今天批准設立一項「損失與損害」專款，支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。

法新社報導，為期兩週的氣候峰會氣氛一直搖擺不定，有時擔心此一進程可能破局，有時看好氣候「損失與損害」（loss and damage）專款取得重大突破。

在歷經多日的馬拉松式談判後，損失與損害專款終於在半夜通過，代表們紛紛報以掌聲。

尚比亞綠色經濟和環境部長恩佐武（Collins Nzovu）說他「很興奮。非常非常興奮」。他告訴法新社：「這是13億非洲人所得到一個非常正面的結果」。

「非常令人興奮，因為對我們來說，埃及的成果將建立在我們從損失與損害中得到些什麼。」

然而，全體會議仍必須批准一連串的決定和COP27最終聲明，其中涵蓋許多其他爭議性議題，包括呼籲「快速」減碳，以實現全球氣溫升幅限制在比工業時代前高攝氏1.5度的理想目標。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111120

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