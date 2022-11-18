COP27協議草案公布 氣候賠償問題仍待商議

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（中央社埃及夏姆錫克18日綜合外電報導）聯合國氣候機構今天公布聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）的協議草案，希望在接下來的會議期間，各國代表可以達成協議。

路透社報導，這份草案的基礎是一份之前完成的非正式文本，沒有針對本屆峰會最有爭議的問題提出解決方案，也就是「損失與損害」賠償計畫，目的是為受氣候變遷影響的發展中國家提供財務援助。

目前的草案文本有許多預留空格，顯示各國代表仍在就相關問題尋求共識。

這是氣候賠償問題首次在COP會議與巴黎協定（Paris Agreement）列入正式議程，因此外界認為，這代表已開發國家和發展中國家在這個長期分歧的問題上取得突破。然而，關於下一步要做什麼的討論卻幾乎沒有取得任何進展。

歐洲聯盟（EU）昨晚提出提案，希望化解僵局。

根據現有的協議草案內容，各方將「再次確認巴黎協定的目標，讓地球升溫控制在比工業革命前高攝氏2度，並努力把全球氣溫升幅限制在比工業革命前高攝氏1.5度以內」。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1111118