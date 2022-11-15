魯拉將出席氣候峰會 巴西新政府面臨環境挑戰

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西專家指出，從2023年1月起，環境政策應成為巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）新政府面臨的首要重大挑戰，尤其是應對近年來亞馬遜森林砍伐加劇的問題。

新當選總統的魯拉將出席在埃及召開的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

自2017年以來，世界上最大的亞馬遜雨林遭到的破壞一直在增加，在現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政的頭3年，這一比率上升了73%。

巴西氣候觀測站（Observatório do Clima）高級公共政策專家艾拉烏喬（Suely Araújo）指出，各界的期盼是森林砍伐率在2023年就能降低，但目前情況混亂，波索納洛政府留下滿目瘡痍的景象，魯拉政府需要在執政初期就展現森林砍伐控制已經恢復的魄力。

2016年至2018年擔任巴西環境與可再生自然資源研究所（IBAMA）所長的艾拉烏喬還建議，下任政府的首要行動之一應該是重組環境部及旗下機構，加強這些機構在聯邦政府中的作用。

巴西環境氣候政策塔拉諾亞（Talanoa）研究所主任溫特斯泰爾（Natalie Unterstell）也認為，下任政府將必須廢除波索納洛執政年間簽署的一系列減少環境保護和增加溫室氣體排放的行政措施，例如增加採礦和捕魚等活動的靈活性，以及停止實施環境罰款的行為等。

艾拉烏喬和溫特斯泰爾都指出，下任政府需要重新與參與環境問題的社會和科學部門進行對話。

溫特斯泰爾表示，巴西需要一項新計畫來打擊和防止亞馬遜和巴西其他生物群落的森林砍伐，在環境機構的領導下，由經濟部、農業部、公安部等部會和聯邦政府共同協調推動。

溫特斯泰爾還提醒下任政府關注「亞馬遜基金」。這項基金資助亞馬遜法定地區（Amazonia Legal）各州和市政當局為這個地區可持續發展提出的私人倡議，挪威和德國共同出資超過90%的資金，由巴西國家社會經濟發展銀行（BNDES）管理。

波索納洛政府的第一年，時任環境部長的薩勒斯（Ricardo Salles）即宣布打算改變資源管理，並取消指導資金使用的委員會，德國和挪威因此決定暫停撥款。魯拉當選後，挪威政府宣布將從2023年開始恢復撥款。

2015年世界各國簽訂「巴黎協定」後，各國盤點現有資源及能力，並提交國家自主貢獻（NDC），期望制定減碳目標，將全球升溫控制在攝氏1.5度以內。

2021年11月時任環境部長雷特（Joaquim Leite）在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）期間做出新的氣候目標，在2030年前將溫室氣體排放量減少50%，在2050年前實現碳排放中和。

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溫特斯泰爾指出，雷特並沒有明確減排的基數，如果遵循2020年12月更新的基數，巴西的溫室氣體排放量仍將超過2015年「巴黎協定」中設定的目標。如果遵循現有的最新政策，即「第四版國家排放清單」，減排量與2015年承諾的一致。

溫特斯泰爾認為，巴西在2021年更新的國家自主貢獻目標「是一個從零到零的結果」，下任政府需要在最短時間內更正目標，以期在未來幾十年內最大限度地減少與氣候變化相關的損害。（編輯：馮昭）1111115