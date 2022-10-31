巴西揮別熱帶川普 魯拉當選總統籲和平團結護亞馬遜雨林

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在巴西總統大選勝出的魯拉（前）30日呼籲國人在國家陷入嚴重分裂之際「和平與團結」。（路透社）

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（中央社聖保羅30日綜合外電報導）在巴西總統大選勝出的魯拉今天呼籲國人在國家陷入嚴重分裂之際「和平與團結」，他說巴西不再遭國際唾棄，並強調世界需要一個「生氣勃勃的亞馬遜」。

巴西最高選舉法院（Supreme Electoral Court）宣布，前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）贏得50.9%選票，勝過現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的49.1%，當選巴西新一任總統，就職典禮定於明年1月1日舉行。

路透社報導，在大選結果公布後，外號「熱帶川普」（Tropical Trump）的波索納洛今晚保持沉默，但一些盟友公開承認他敗選。根據多名競選顧問說法，波索納洛沒有致電魯拉。

魯拉在勝選演說中告訴支持者，他會讓分裂的國家團結起來。他也向對手遞出橄欖枝，強調國際需要「一個和平、民主和機會充盈的巴西」。

法新社報導，他也談到性別和種族平等，以及解決巴西飢餓危機的迫切需求；巴西有3310萬人食不果腹。

魯拉承諾說：「經濟的巨輪將再次轉動。」

這位77歲的左派領導人說，「生活在一個處於永久戰爭狀態的分裂國家，對誰都沒有好處」，他矢言要為巴西全體2.15億人民服務，而不僅是那些把票投給他的選民。

魯拉表示，巴西已經準備好，要再次於國際舞台發光發熱。

魯拉說：「今天，我們要昭告世界，巴西回來了。巴西準備要在對抗氣候危機方面重新占據一席之地，保護我們所有生物群落，特別是在亞馬遜叢林。」

「巴西和整個地球都需要一個生氣勃勃的亞馬遜。」

魯拉邀請國際與巴西合作，一同保護亞馬遜雨林，他也承諾要對抗亞馬遜雨林遭濫伐問題，帶領巴西成為全球氣候談判的領導者。

曾於2003年至2010年擔任總統的魯拉矢言，要回歸國家驅動的經濟成長和協助眾多人民脫貧的社會政策，他還說，他將尋求公平的全球貿易，而不是「譴責我國家永久作為原物料出口國」的貿易協議。

繼哥倫比亞和智利左派在大選中取得具有里程碑意義的勝利後，魯拉的勝選強化了拉丁美洲新一波「粉紅浪潮」，與20年前將魯拉引入世界舞台的區域政治轉變相呼應。「粉紅浪潮」泛指千禧年初期，在拉丁美洲透過民主選舉而執政的左派政權。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111031