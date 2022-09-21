波索納洛執政4年 分析：巴西面臨國際孤立危機

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（中央社里約熱內盧20日綜合外電報導）政治分析家表示，拉丁美洲巨人巴西的國際影響力在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內快速萎縮，這位極右派總統正為了在下個月的選舉中贏得連任而艱苦奮戰。

法新社報導，在去年20國集團（G20）羅馬高峰會中，正當其他領導人熱切交談時，波索納洛卻尷尬落單。

專家表示，波索納洛的意識形態驅動外交政策，且不尊重外交禮儀，使一度是世界舞台上重量級角色的巴西黯然失色。

聖保羅FAAP大學國際關係課程教授麥格諾達（Fernanda Magnotta）表示，「國家正在經歷一段國際關係相對孤立且有重大聲譽危機的時期」、「最近沒什麼人想和我們的領導人合照」。

她將這個現象歸因於政府「決策圈集中在政府中最受意識形態驅動的派系周邊：總統、他的兒子們和最親近的顧問們」。

無論是否因亞馬遜雨林的森林砍伐激增，還是與中國和阿拉伯世界的摩擦，波索納洛2019年上任後很少以總統身分出訪他國，與國際社會漸行漸遠。

波索納洛最近一次出格事件發生在18日，他藉著到倫敦參加英國女王伊莉莎白二世葬禮，舉辦一場幾乎不加掩飾的競選集會而招致批評。

與波索納洛當局關係最密切國家如匈牙利、波蘭、俄羅斯，都是在國際舞台上孤立無援的強硬保守派政府。尤其在俄羅斯入侵烏克蘭後，巴西也選擇不予以制裁。

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聖保羅大學（USP）歷史學家索亞瑞斯（Rodrigo Goyena Soares）表示，巴西的外交政策已不再被視為「促進經濟聯繫的手段，而是成為國內政治利益建立極右聯盟的手段」。

即使在鄰近國家，侮辱左翼回歸新浪潮的作法也已經讓巴西失去影響力。例如2019年阿根廷總統大選由艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）勝出，當時波索納洛貶低這是阿根廷的「錯誤選擇」。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1110921