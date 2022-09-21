巴西10月總統大選 魯拉領先波索納洛10個百分點

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（中央社巴西利亞21日綜合外電報導）巴西民調公司Genial/Quaest今天公布的調查顯示，左派總統候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）領先現任總統波索納洛的幅度，現在已拉開到10個百分點。

這份最新民調顯示，魯拉會在10月2日首輪投票囊括44%票數，波索納洛（Jair Bolsonaro）則會拿到34%。前1週的民調中，魯拉支持度42%，波索納洛34%。

一般預測沒有候選人能在首輪贏得過半票數，而在兩人預料會挺進的10月30日第2輪投票，魯拉同樣把領先幅度拉開到10個百分點，50%對上波索納洛的40%，較前1次調查多了2個百分點。

Genial/Quaest這份民調發現，對波索納洛政府的負面觀感，從上週的38%略升至39%，而對政府持正面看法的民眾，則多了1個百分點，來到31%。

這份調查在9月17至20日訪問2000名選民，抽樣誤差為正負2個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110921