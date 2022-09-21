更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮
運動

大谷翔平vs賈吉 美聯MVP之爭既生瑜何生亮

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
邊境何時開放？王必勝：再觀察一兩週 最快10月上旬
首頁 / 國際

巴西10月總統大選 魯拉領先波索納洛10個百分點

2022/9/21 15:39（9/21 16:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西民調公司Genial/Quaest 21日公布的調查顯示，左派總統候選人魯拉（左）領先現任總統波索納洛（右）達10個百分點。（左圖取自facebook.com/Lula，右圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
巴西民調公司Genial/Quaest 21日公布的調查顯示，左派總統候選人魯拉（左）領先現任總統波索納洛（右）達10個百分點。（左圖取自facebook.com/Lula，右圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞21日綜合外電報導）巴西民調公司Genial/Quaest今天公布的調查顯示，左派總統候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）領先現任總統波索納洛的幅度，現在已拉開到10個百分點。

這份最新民調顯示，魯拉會在10月2日首輪投票囊括44%票數，波索納洛（Jair Bolsonaro）則會拿到34%。前1週的民調中，魯拉支持度42%，波索納洛34%。

一般預測沒有候選人能在首輪贏得過半票數，而在兩人預料會挺進的10月30日第2輪投票，魯拉同樣把領先幅度拉開到10個百分點，50%對上波索納洛的40%，較前1次調查多了2個百分點。

Genial/Quaest這份民調發現，對波索納洛政府的負面觀感，從上週的38%略升至39%，而對政府持正面看法的民眾，則多了1個百分點，來到31%。

這份調查在9月17至20日訪問2000名選民，抽樣誤差為正負2個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110921

延伸閱讀
經濟學人將巴西總統比做川普：正準備選舉謊言巴西總統大選10月登場 民眾關注通膨失業等經濟議題巴西大選現任總統民調低 搶攻社群媒體鞏固基本盤處理疫情失當惹民怨 巴西再爆示威要總統下台
波索納洛
巴西總統聯合國發言 批評主要競選對手挾高人氣參選 巴西總統「代言人」手譯員進軍國會
魯拉
巴西亞馬遜告急 2022前9個月林火多於2021全年巴西總統選舉首輪辯論 波索納洛與魯拉兩強互控
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族