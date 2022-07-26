巴西總統大選10月登場 民眾關注通膨失業等經濟議題

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（中央社記者唐雅陵聖保羅25日專電）巴西將於10月舉行總統大選，社會、政治和經濟研究所一項調查顯示，49%的受訪者認為下一任總統應優先處理通貨膨脹、失業、飢餓、貧困和收入等經濟領域的問題。

今年的調查結果和4年前非常不同：2018年接受社會、政治和經濟研究所（Ipespe）訪問的選民中，多數（28%）答稱貪腐是巴西的最大問題，只有18%認為下一任總統要解決的主要問題是通貨膨脹、失業、飢餓、貧困和收入。

研究所科學委員會主席拉瓦雷達（Antônio Lavareda）說，4年前的總統大選，許多傳統政黨因巴西國家石油公司（Petrobrás）貪腐調查專案「洗車行動」（Lava Jato）而被削弱，打破了工黨（PT）和巴西社會民主黨（PSDB）之間長久以來的兩極分化，最終讓極端派候選人、現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有機可趁。

拉瓦雷達表示，2018年除了經濟危機和意識形態兩極分化，最重要的是「洗車行動」專案，正是它決定了那次選舉的模式，讓波索納洛入主總統府高原宮，同時讓當時波索納洛所屬的小黨社會自由黨（PSL）一躍成為國會第二大黨。

今年的民意調查顯示，通貨膨脹、貧困和失業等財經問題重新成為選民關注的焦點，這種情況可能阻礙目前屬於右翼自由黨（PL）的波索納洛連任的嘗試，而對工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）有利，因魯拉任內巴西取得良好經濟成果而獲得認可。

因此，波索納洛採取一系列降低稅收和提高社會福利的措施，試圖儘量改善人民的經濟困境，爭取選民支持。

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巴西智庫Quaest本月公布的最新調查結果也顯示，44%的受訪者認為經濟是巴西的主要問題，其次是社會問題（17%）、健康/大流行（12%）、貪腐（9%）和暴力（4%）。

英國牛津大學研究員、政治學家波傑斯（Mariana Borges）認為，巴西政府設立的新社會福利預計只能持續到12月，這削弱波索納洛對選民的吸引力，甚至適得其反，讓選民將有關措施與「買票」的企圖聯想起來。（編輯：郭中翰）1110726