巴西總統大選 北部支持波索納洛選民比例高

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）巴西將在10月舉行總統大選，巴西智庫近日公布的調查顯示，包括亞馬遜州在內，41%的北部民眾認為現任的波索納洛政府表現好或非常好，較全國平均值30%高出許多。

北部民眾多支持尋求連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro），主要因素包括武器政策、推動北部發展的經濟活動和福音教徒眾多。

根據巴西智庫FSB-BTG在4月25日公布的調查，41%的北部民眾認為波索納洛政府表現好或非常好，較全國平均值30%高出許多；40%的選民打算在本屆選舉投票給波索納洛，31%支持波索納洛的主要競爭對手、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

聖保羅坎皮納斯州立大學（Unicamp）政治學教授福瑞塔斯（Andréa Freitas）指出，波索納洛的武器政策在北部居民中很受歡迎，這是促成該地區選民支持他的因素之一。

2019年3月波索納洛頒布放寬擁有和攜帶武器的法令後，巴西智庫Ibope公布一項調查顯示，43%的北部民眾支持新法令，較全國平均值26%高出許多。

福瑞塔斯指出，武器問題在北部非常重要，因為該地區的土地衝突涉及礦工、環保人士、原住民和伐木者之間的頻繁糾紛，所以部分民眾非常接受放寬槍支管制政策。

影響北部民眾對波索納洛支持的另一個因素是推動該地區發展的經濟活動。

聖卡洛斯聯邦大學（UFScar）政治學家布拉加（Maria do Braga）指出，波索納洛對非法占地合法化、促進農業和採礦業發展的鼓勵措施等言論，符合部分生產者的需求。

就任總統以來，波索納洛一直主張擴大亞馬遜地區的經濟活動，並將被侵占的土地合法化用於農業生產。

亞馬遜人類環境研究所（Imazon）毀林警報系統（SAD）的數據指出，2021年亞馬遜地區森林砍伐是10年來最嚴重，比2020年高出29%。

環保人士指控波索納洛政府架空檢查機構和捍衛非法占地合法化，是森林破壞惡化的背後原因。

布拉加表示，農業部門一直是支持波索納洛的重要基礎，儘管部分產業正轉向魯拉，北部多數畜牧和大豆產業仍支持波索納洛。

還有小生產者、礦工和從事非法木材開採工作的人也認同波索納洛的言論，必須對亞馬遜地區進行經濟開發。

影響北部民眾對波索納洛支持的第3個因素是該地區有許多福音教徒，巴西信徒人數最多的福音教派神召會，就是在北部興起。

根據巴西智庫Datafolha在2020年公布的調查，39%的北部民眾是福音教徒。

福音教徒是波索納洛的重要支持基礎，2018年近70%的福音教徒在總統選舉第2輪投票給波索納洛，確保他贏得勝利。

雖然目前民調顯示部分女性福音教徒有意轉向魯拉，但大部分男性福音教徒仍繼續支持波索納洛。（編輯：馮昭）1110513