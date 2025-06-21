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5縣市防36度以上高溫 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展
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5縣市防36度以上高溫 吳德榮：未來10天關注熱帶擾動發展

2025/6/21 08:39（6/21 08:48 更新）
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圖為台北市中正區，民眾戴墨鏡、用物品遮擋豔陽。（中央社檔案照片）
圖為台北市中正區，民眾戴墨鏡、用物品遮擋豔陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）氣象署今天發布高溫資訊，雙北等5縣市防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，未來10天西北太平洋在關島北方海面熱帶擾動發展機率高，輕颱機率達50%，向日本南方海面前進。

天氣晴朗炎熱，中央氣象署上午發布高溫資訊，新北市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，台北市、台南市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，6月底前南方氣團偏強，梅雨鋒面已無南下機率。

吳德榮指出，歐洲系集模式持續調整，最新模擬顯示，未來10天內西北太平洋在關島北方海面的熱帶擾動發展機率高，輕颱機率達50%，其路徑為向日本南方海面前進，再向東北大迴轉遠離。

他說，第10天的模擬圖則顯示，廣東海面至台灣一帶的熱帶擾動發展機率較低（熱帶低壓最高20%以下，輕颱則僅在10%以下）；同時關島附近有另一個熱帶擾動發展。未來10天內輕颱侵擾台灣的機率極低，但應持續觀察模式調整。

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吳德榮表示，今天至30日台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中有局部較大雨勢發生機率。

氣溫部分，吳德榮指出，預估今天北部23至36度，中部22至36度，南部22至36度，東部23至35度。（編輯：張雅淨）1140621

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大台北防36度高溫 中部以北午後局部雷雨
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