巴西選舉泛政治化 引起美國政府擔憂

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西總統選舉泛政治化，美國政府擔憂巴西發生類似2021年1月6日，時任美國總統川普的支持者暴力闖入國會大廈的騷亂事件，威脅民主機關的健全運作。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）8日通過社群媒體直播抨擊電子投票系統，向他的支持者喊話：「我不必告訴你我在想什麼，但你知道有什麼利害關係。你知道應該如何準備，不需要發生新的入侵（類似美國）國會大廈事件，但我們知道在選舉前我們必須做什麼。」

儘管波索納洛沒有具體說明「選民在選舉前知道必須做什麼」指的是什麼，巴西總統的言論仍引起那些擔心在選舉前後發生不民主行為者的擔憂。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）引述美國美洲季刊（Americas Quarterly）雜誌主編、巴西史學家溫特（Brian Winter）的分析，拜登政府擔心巴西機關破裂的可能性，並清楚地看到巴西發生類似2021年1月6日，時任美國總統川普的支持者暴力闖入國會大廈的騷亂事件的可能性，而且甚至可能在巴西10月總統大選之前發生。

根據溫特表示，華盛頓高層也考慮波索納洛試圖延後10月大選的可能性。如果波索納洛認為自己沒有辦法在選舉中獲勝，他可能會試圖攪亂選舉過程。

目前的選舉民意調查顯示，尋求連任的波索納洛排在第二位，落後排名第一的工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）約10個百分點。

溫特認為，無論是對電子投票機缺乏透明度的指控，或是選舉暴力和緊張情勢，都因9日巴西伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）一名工黨地方幹部被一名波索納洛支持者槍殺事件被最大化，可能成為波索納洛政府試圖阻止或延後選舉的理由。

據聖保羅頁報（Folha de S. Paulo）和環球日報（O Globo）專欄作家加斯巴利（Elio Gaspari）表示，巴西利亞方面也傳出這種可能性。

前美國駐巴西大使向農（Thomas Shannon）認為，巴西延後選舉似乎是一個相當明顯的風險。果真如此，美國和美洲地區其他國家不會袖手旁觀，波索納洛可能因此打破巴西與美國的政治經濟關係，巴西將被孤立。

向農表示，儘管波索納洛政府有軍人參政，波索納洛也試圖讓軍人參與選舉計票程序，但巴西軍方作為民主機關，不應輕易聽從波索納洛的建議做出任何可能導致機關破裂的行為。

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美國巴西研究所（Brazil Institute）資深顧問齊默曼（Nick Zimmerman）評估，拜登政府多次公開對今年巴西總統大選的過程和結果表示擔憂，但另一方面又不敢表現得太過火，以免產生負面影響，或被質疑美國偏袒任何一方。

溫特認為，拜登政府已經是泥菩薩過江，自身有很多問題要處理且可能喪失對國會的控制權，所以就算再擔心巴西，也只能隔岸觀火。估計10月大選期間，華府很可能不會對巴西派出高級外交觀察員。（編輯：馮昭）1110714