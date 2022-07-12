巴西工黨成員被殺 各界憂選舉暴力惡化

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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）巴西伊瓜蘇市9日發生一名工黨黨員被總統波索納洛的支持者謀殺事件，引起政界震驚，更讓巴西社會擔憂今年10月的總統大選將引發更多騷亂和政治暴力。

根據巴西媒體報導，伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）防衛隊員阿魯達（Marcelo Arruda）9日晚上舉行生日派對，被聯邦監獄警察瓜拉尼奧（Jorge José da Rocha Guaranho）闖入，槍殺身亡。

阿魯達是伊瓜蘇市工黨（PT）幹部，他的50歲生日派對裝飾主題是工黨和前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

根據目擊證人指出，瓜拉尼奧抵達生日派對現場高喊波索納洛（Jair Bolsonaro）的名字，警衛將他請出去，他揚言會再返回。10分鐘後，瓜拉尼奧持槍返回，並朝阿魯達開槍，阿魯達也開槍反擊，最後阿魯達中槍身亡，瓜拉尼奧重傷送醫。

伊瓜蘇公共安全局長揚克（Marcos Jahnke）指出，瓜拉尼奧的犯罪動機是政治分歧。

波索納洛今天上午評論這件命案時說，這只是「普通的兩人爭執事件。」稍後則否定瓜拉尼奧的行為，說自己「絕不認同暴力，不會和用暴力搞政治的人站在同一邊。」

巴西政治學家喬卡里（Deysi Cioccari）今天接受美國有線電視新聞網新一天（CNN Novo Dia）訪問時表示，面對巴西正在經歷的政治不穩定，權力機關需要表態維護巴西的和平與民主秩序。

喬卡里說，今年在政治選舉上觀察到的報復主義意識非常強烈，在阿魯達被殺事件發生前後，政黨領袖和候選人表現出來的態度都不是為了促進和平和社會穩定，只是互揭瘡疤，沒有冷靜和談之勢。

正因為如此，喬卡里認為今年的政治選舉活動不會很太平，繼而增加權力機關的責任。

魯拉目前在總統選舉民意調查中遙遙領先其他對手，波索納洛排名第二。

社會、政治和經濟研究所（Ipespe）所長、政治學家拉瓦雷達（Antonio Lavareda）指出，巴西已經習慣了兩極分化選舉，但激進化的程度從未如此之高，例如魯拉和巴西民主社會黨（PSDB）候選人之間過去幾次較量，都集中了選民的注意力。

但魯拉和尋求連任的自由黨（PL）總統波索納洛今年10月的龍爭虎鬥，卻是更加極端的對立，包括暴力行為和示威，襲擊造勢會，向魯拉的造勢會投擲帶有糞便的自製炸彈等，這與以前的情況都不一樣。

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拉瓦雷達指出，這些事件與世界其他地方發生的政治暴力程度相吻合，例如日本前首相安倍晉三8日被暗殺事件，震驚當地社會，因為日本在過去50年中從未出現過政治暴力的跡象；但突然之間，有一個人，可能是一個精神病患者持槍殺人，或許受社群媒體的影響，或是受到一種逐漸傾向政治暴力文化的影響，而犯下了這樣的罪行。

拉瓦雷達指出，巴西選舉法院、社會和媒體需要保持警惕，以遏制今年10月選舉可能出現的激進做法。（編輯：高照芬）1110712