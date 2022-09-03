阿根廷副總統遇刺 拉響巴西總統候選人安全警報

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）阿根廷副總統克莉絲蒂娜‧費南德茲昨晚在住家附近遭行刺未遂，由於候選人在競選活動中高度曝光，今年角逐巴西總統大位的工黨籍前總統魯拉的安保人員拉響安全警報。

巴西外交部今天發表聲明，譴責出於政治動機的任何形式暴力行為，並重申對姊妹國阿根廷的一貫支持。

阿根廷副總統克莉絲蒂娜‧費南德茲（Cristina Fernandez Kirchner）遇刺事件同一天，在巴西民主社會黨聖保羅總部發生一名議員朝空中開槍事件，也引起工黨安保團隊的注意。

巴西聯邦警察指出，鑒於魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在競選活動中過度曝光和兩極分化加劇，將加強追蹤和識別威脅並採取措施減少造勢活動地點的脆弱性，以降低類似阿根廷副總統受到槍擊的威脅。

例如在巴拉州首府貝倫（Belém）的造勢活動，聯邦警察已經在魯拉的座車附近安排一輛戰術車，車內有特別行動組人員，攜帶重型武器，能夠在發生暴力事件時立即採取有力反應。

現在魯拉的安保人員擔心的是，尋求連任的自由黨籍現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將在9月7日巴西獨立紀念日當天前往里約熱內盧，而魯拉計畫隔日造訪當地。

聯邦警察指出，里約熱內盧是波索納洛歷來選舉的大本營，魯拉前往那裡本來就危險，在兩極分化加劇的情況下，風險更大。

為此，聯邦警察打算重複之前在聖保羅和米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horizonte）造勢活動中使用的安全架構，調派更多警察和便衣特工任由候選人差遣，在建築物頂部安排狙擊手，並使用無人機監視現場。

根據魯拉過去遭受的威脅。聯邦警察已將魯拉列為10月總統大選的「最高安全風險級別」。

克莉絲蒂娜‧費南德茲遇刺事件發生後，魯拉、波索納洛和巴西其他總統候選人紛紛在社群媒體聲援阿根廷副總統。

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魯拉說：「犯罪分子是一名不知道如何尊重差異和多樣性的法西斯主義者，鼓勵這種暴力和政治仇恨的人士對拉丁美洲地區民主的威脅，全世界的民主人士都不會容忍政治分歧中的任何暴力行為。」

波索納洛則說：「（遇刺）幾乎是每個人都可能遭遇的風險，我自己也差一點在2018年死亡，當時沒有任何左翼人士關心我。雖然我對她（阿根廷副總統）沒有任何好感，但也不希望她不好。我對發生的事情感到遺憾。」（編輯：馮昭）1110903