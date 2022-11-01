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巴西總統波索納洛連任失敗後沉默 盟友揚言反對新政府

2022/11/1 07:46（11/1 08:04 更新）
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巴西總統大選落幕，總統波索納洛敗給魯拉，成為巴西史上第一位沒能連任的總統。圖為波索納洛30日前往投票。（路透社）
巴西總統大選落幕，總統波索納洛敗給魯拉，成為巴西史上第一位沒能連任的總統。圖為波索納洛30日前往投票。（路透社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）2022年巴西總統大選落幕，總統波索納洛敗給工黨候選人魯拉，成為巴西史上第一位沒能連任的總統，他選後一直保持緘默。波索納洛的盟友紛紛表態支持他，並揚言反對新政府。

根據高等選舉法院開出99.98%的選票結果，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以50.9%的有效票擊敗獲得49.1%的波索納洛（Jair Bolsonaro）。

從昨天開票結束後迄今，波索納洛尚未公開發言，也未致電魯拉。通訊部長法瑞亞（Fábio Faria）今天說，波索納洛將在今天或明天表態，且不應質疑投票結果。

昨天魯拉確認獲勝後說，將從2023年1月1日起為2.15億巴西人執政，而不僅僅是為那些投票給他的人。魯拉並強調：「不存在兩個巴西。巴西是一個國家，一個偉大的民族。」

今年當選國會議員的前環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）透過推特評論總統大選結果說：「巴西史上兩極分化最嚴重的選舉結果帶來許多反思，需要想辦法安撫一個實際上一分為二的國家。是時候冷靜了。」

波索納洛的精神教父、巴西福音教會「上帝會」領導人瑪拉法雅牧師（Silas Malafaia）在推特寫道：「人民的主權意志已經確立。我沒有疏愧，也沒有懦弱，我問心無愧地履行了我的職責。願上帝將巴西從社會、政治和經濟混亂中解放出來。」

獲全國第2高票連任的聯邦眾議員卡拉．簪貝利（Carla Zambelli）寫道，她將是「魯拉想不到的最大反對勢力」。

另一位當選聯邦眾議員的波索納洛支持者費瑞拉（Nikolas Ferreira）則在錄製影片說：「他們會知道什麼是反對派。波索納洛留下許多士兵，我只是其中之一。」

魯拉獲勝後，支持波索納洛的卡車司機在全國18個州和聯邦特區封鎖高速公路示威抗議選舉結果。卡車司機們並在社群媒體引述巴西憲法第142條，要求「三軍部隊干預」。

巴西是三權分立的國家，聯邦最高法院大法官福克斯（Luiz Fux）在2020年釋憲，強調總統授權使用三軍部隊的特權不能針對其他兩個權力機關行使。憲法第142條不涉及權力之間的劃分，只是描述三軍部隊的運作。（編輯：馮昭）1111101

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