更多編輯台推薦新聞：
中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
中國禁台灣產品
新聞專題
中國禁台灣產品4/44
首頁 / 地方

中國再增暫停進口名單 鄭文燦籲回到正常經貿往來

2022/12/12 11:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，兩岸的經貿應該正常化，目前對岸是把經貿當作是武器、工具，企圖影響台灣的經濟市場，鄭文燦說，「要回到正常的經貿往來，這是我們期盼的。」

鄭文燦上午出席視察「八德區大湳森林公園」暨八德區市民活動中心工程竣工，他接受媒體聯訪表示，這幾天包括在10日啟用的龍潭茶葉故事園區、桃園市立圖書館新總館也將在17日試營運，長庚轉運站也將正式啟用。

鄭文燦指出，市政是一步一步來的，在交接前夕許多工程確實在陸續完工、完成，地方上希望在選舉前來不及開幕的，選後可以陸續開放使用，市府會按照期程完成。

記者又問，如何看待中國海關總署近日暫停部分台灣產品進口部分。鄭文燦說，兩岸的經貿應該要正常化，目前對岸是把經貿當作是武器、工具，企圖要影響台灣的經濟市場、影響台灣的民生經濟。

鄭文燦表示，「這是一個非常嚴肅的課題」，如果有文件不齊全，當然可以補件，不過如果只是個理由的話，對兩岸的正常經貿往來是沒有幫助的，「要回到正常的經貿往來，這是我們期盼的。」（編輯：張銘坤）1111212

#鄭文燦
#台灣
#兩岸
鄭文燦
敗選檢討首次會 鄭文燦盼執政與黨務改革更符民意 賴清德親征黨主席 鞏固2024戰場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國禁輸水產酒類 王美花：對台灣特別歧視待遇