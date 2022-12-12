中國再增暫停進口名單 鄭文燦籲回到正常經貿往來

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，兩岸的經貿應該正常化，目前對岸是把經貿當作是武器、工具，企圖影響台灣的經濟市場，鄭文燦說，「要回到正常的經貿往來，這是我們期盼的。」

鄭文燦上午出席視察「八德區大湳森林公園」暨八德區市民活動中心工程竣工，他接受媒體聯訪表示，這幾天包括在10日啟用的龍潭茶葉故事園區、桃園市立圖書館新總館也將在17日試營運，長庚轉運站也將正式啟用。

鄭文燦指出，市政是一步一步來的，在交接前夕許多工程確實在陸續完工、完成，地方上希望在選舉前來不及開幕的，選後可以陸續開放使用，市府會按照期程完成。

記者又問，如何看待中國海關總署近日暫停部分台灣產品進口部分。鄭文燦說，兩岸的經貿應該要正常化，目前對岸是把經貿當作是武器、工具，企圖要影響台灣的經濟市場、影響台灣的民生經濟。

鄭文燦表示，「這是一個非常嚴肅的課題」，如果有文件不齊全，當然可以補件，不過如果只是個理由的話，對兩岸的正常經貿往來是沒有幫助的，「要回到正常的經貿往來，這是我們期盼的。」（編輯：張銘坤）1111212